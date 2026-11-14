剛好錯開 日媒：高市早苗與李強 東協會議期間接觸機會有限

日本首相高市早苗。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 高市早苗與李強雖同時出席東協相關會議，但因行程錯開難以接觸，加上深圳APEC雙邊會談協調不順，日中關係短期內難見改善。

日本 首相高市早苗 與中國國務院總理李強 ，將從15日起先後到訪菲律賓首都馬尼拉，出席東協（ASEAN）相關首腦會議。日本共同社指，在日中關係持續惡化的背景下，雙方是否接觸備受關注，但據兩國政府所公布的日程，機會十分有限。

共同社稱，李強將於15至16日訪問馬尼拉，計畫在16日的中國—東協領導人會議結束後回國；高市早苗於16日抵達馬尼拉，出席17日的東協與日中韓（ASEAN+3）首腦會議以及東亞峰會（EAS），但李強將缺席這2場會議。

另外，18、19日在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會，對於讓高市早苗與中國國家主席習近平舉行正式雙邊會談的協調工作也進展不順利，使「藉助多邊會議摸索改善雙邊關係」的希望變得更加渺茫。

李強此行先在13至15日對泰國正式訪問，13日下午李強已在曼谷與泰國總理阿努廷會談，會談後，雙方簽署汽車產業、職業教育、農業、海關、安全等領域多項合作文件。