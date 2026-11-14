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北愛前黨魁性侵少女 妻目睹未阻遭列性犯罪者名冊強制治療

編譯中心／綜合14日電
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北愛爾蘭最大親英派政黨前黨魁唐納森的妻子埃莉諾．唐納森(前)遭列性犯罪者名冊。(...
北愛爾蘭最大親英派政黨前黨魁唐納森的妻子埃莉諾．唐納森(前)遭列性犯罪者名冊。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

北愛爾蘭前DUP黨魁唐納森妻子因目睹丈夫性侵卻未阻止，被法院列入性犯罪者名冊5年，並接受3年監督治療，案中兩名受害者均到庭。

北愛爾蘭最大親英派政黨前黨魁唐納森（Jeffrey Donaldson）的妻子，13日遭法院裁定列入性犯罪者名冊，為期5年。唐納森上個月因數十年前強姦及性侵兩名少女而遭判處15年徒刑。

央廣引述美聯社報導，在丈夫於紐里皇家法院（Newry Crown Court）接受審判期間，60歲的埃莉諾．唐納森（Eleanor Donaldson）被認定曾目睹丈夫性侵受害者卻未採取任何行動制止，因此構成「幫助和教唆」(aided and abetted)丈夫犯罪。由於她有心理健康問題，法院僅對她進行事實認定聽證，而這類程序不會導致刑事定罪。

在13日的聽證會上，法官藍西（Paul Ramsey）透過遠距連線短暫開庭，向埃莉諾說明法院命令。她與律師一同出現在視訊畫面中，法官進行說明時，她始終閉著雙眼且低著頭。除了被列入性犯罪者名冊，她也遭法院裁定接受為期3年的監督及治療命令。

被列入性犯罪者名冊後，埃莉諾必須遵守警方管理的嚴格通報及生活規範。本案兩名受害者13日都出庭。

63歲的唐納森曾是北愛爾蘭最知名的政治人物之一。兩年前他遭到逮捕，消息一出震驚政界同僚及整個社會。他今年6月被裁定犯下一項強姦罪、4項嚴重猥褻罪（gross indecency）以及13項猥褻侵犯罪（indecent assault），受害者為兩名少女，犯罪期間介於1985年至2008年。唐納森否認這些指控。

唐納森2021年至2024年擔任民主聯盟黨（Democratic Unionist Party, DUP）黨魁。該黨是北愛爾蘭支持繼續留在英國的最大政黨。他遭逮捕後辭去聯盟黨黨魁職務，並放棄自1997年起擔任的英國下議院議員席位。

兩名受害者出庭作證時表示，唐納森在她們就讀小學期間曾對她們伸出鹹豬手。其中年紀較大的受害者在法庭上以「原告B」稱呼，她表示唐納森曾強姦她。

精華 FAQ

  • 法院認定她在丈夫性侵受害者時曾在場，卻未採取任何行動制止，構成「幫助和教唆」犯罪，因此被列入性犯罪者名冊5年，並須接受後續監督。

  • 除了被列入性犯罪者名冊5年外，法官也裁定她接受為期3年的監督及治療命令。由於她有心理健康問題，這次只是事實認定聽證，並不導致刑事定罪。

  • 63歲的唐納森今年6月被裁定犯下1項強姦罪、4項嚴重猥褻罪與13項猥褻侵犯罪，受害者是2名少女，犯罪期間橫跨1985年至2008年，最後被判15年徒刑。

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