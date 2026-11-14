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11.24環球小姐選美 美簽阻赴波多黎各 2名非洲佳麗退賽

編譯中心／綜合14日電
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文章摘要整理：

第75屆環球小姐將在波多黎各舉行，但尚比亞與剛果共和國代表因美國簽證受阻已退賽，辛巴威與南蘇丹仍待審批。

第75屆環球小姐（Miss Universe）總決賽將於11月24日在波多黎各舉行，但賽事尚未正式登場，已有多名非洲參賽佳麗因美國簽證限制受阻。尚比亞及剛果共和國代表因未能取得前往波多黎各所需的美國簽證，已確定退出本屆賽事；辛巴威及南蘇丹代表則仍面臨簽證及旅行文件審批問題，能否如期參賽尚未確定。

綜合美聯社13日報導，現年25歲的尚比亞環球小姐穆班加（Mubanga Pamela Hatyoka）是一名註冊護士，今年10月8日贏得國內選美冠軍，原定代表尚比亞參加國際賽事。不過，尚比亞環球小姐組織本周發表聲明，宣布她因美國旅行限制無法取得所需簽證，決定退出本屆比賽。

該組織表示，穆班加是受到美國針對尚比亞等國實施的旅行限制影響。組織並表示，另有5個非洲國家面臨類似困境，但未公布具體國家名稱。

除了尚比亞，剛果共和國代表坎邦戈（Georgina Kambongo）也已退出比賽。她原本是剛果共和國首位獲選代表該國參加環球小姐的佳麗，但因無法取得前往波多黎各所需的簽證，未能成行。當地選美組織表示，她無法參賽與美國旅行限制有關。

此外，辛巴威環球小姐霍爾（Roseanna Hall）目前仍在設法取得美國簽證。她表示，過去數周一直待在南非，反覆嘗試辦理簽證，卻始終未能獲批。

南蘇丹代表鄧（Adut Deng）同樣面臨參賽變數。南蘇丹環球小姐組織表示，儘管已花費數月設法取得必要旅行文件及批准，但她能否參賽仍未確定。

美國總統川普政府於2025年12月16日公布第10998號總統公告，並於2026年1月1日起生效。根據公告，美國對39個國家實施全面或部分入境及簽證限制。其中，尚比亞及辛巴威被列入部分限制國家，剛果共和國及南蘇丹則被列入全面限制國家，但政策設有特定例外及豁免情況。

本屆環球小姐為第75屆賽事，大會預計吸引多達120名來自世界各地的佳麗參加。各國代表自11月8日起陸續抵達波多黎各，進行報到、試裝、綵排及其他賽前活動。

精華 FAQ

  • 目前已確定退賽的是尚比亞與剛果共和國代表，兩人都因無法取得前往波多黎各所需的美國簽證而退出，主因與美國旅行限制有關。

  • 辛巴威代表Roseanna Hall與南蘇丹代表Adut Deng仍在處理簽證或旅行文件，前者多次申請未獲批，後者雖已努力數月，參賽結果仍未確定。

  • 美國對多國實施全面或部分入境限制，導致部分非洲佳麗無法取得必要文件，已造成至少2國退賽，另有多國代表面臨參賽變數。

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