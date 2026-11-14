美財長指法國超市冰箱遇駭用中國AI模型 揭「最糟糕組合」

法國南特一間超市日前貼出冷凍食品區封閉告示。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 法國多家超市與血庫冷藏設備遭駭致物資報廢，美國財長稱攻擊疑用中國AI模型，法國調查則指向伊朗革命衛隊網路單位。

法國約700家超市、雜貨店和多個公立血庫的冰箱10月遭駭客 同步攻擊，造成大量物資變質被迫丟棄。美國財政部長貝森特 12日指出，這場攻擊使用中國的人工智慧（AI）模型。

中央社引述彭博（Bloomberg News）報導，駭客是鎖定冷藏設備的中央控制系統進行攻擊，藉竄改設定來讓除霜時間過久，造成冰箱溫度升高。這類系統為了讓設備承包商能從遠端控制溫度，而連接網路。

不只法國，在比利時、愛爾蘭、瑞典 、芬蘭和愛沙尼亞等歐洲國家，近期也有超市通報冷卻系統遭到駭客攻擊。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）已指控是伊朗的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）所為。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）12日在華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）發表演說時則稱，這場網攻工具是中國的AI模型。他表示：「伊朗人使用中國模型，大概是最糟糕的組合了。這不就是當今世界（局勢）的概述？」

貝森特示警，中國的AI模型「危險」，因為這些工具並未設置安全防護機制。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）日前在七大工業國集團（G7）外長會議記者會上直指，政府調查確認，幕後主使者為伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。

另據中央社引述法新社報導，巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）日前在另一項聲明中說，他們已對伊朗伊斯蘭革命衛隊旗下神秘網路單位「沙希德卡維」（Shahid Kaveh）涉嫌發動這些攻擊展開調查，並形容這是「隸屬伊朗伊斯蘭革命衛隊網路電子司令部（IRGC-CEC）的攻擊型網路單位」。

外界對「沙希德卡維」所知甚少，不過分析人士長期觀察到擁有龐大行動網絡的革命衛隊近年積極將觸角伸向網路戰。

貝庫歐表示已對負責人及其兩名副手展開司法調查，但未公布這三名調查對象的姓名。貝庫歐說：「這個單位作案手法一大特徵是使用波斯語，以及可追溯至伊朗境內終端的IP位址。」

貝庫歐表示，駭客透過網頁介面遠端控制設備，「啟動異常且無限期的除霜循環」。貝庫歐還說，原本在溫度超過特定門檻時會發出警報的感測器安全警示功能也「同時遭到停用」。