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聯合國氣候峰會 假訊息阻擾 專家：負面論述很難用事實反駁

特派記者洪欣慈／安塔利亞報導
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今年氣候峰會報名人數逾9萬人，也讓峰會漸從官方談判場合，轉變成民間交流的「氣候嘉...
今年氣候峰會報名人數逾9萬人，也讓峰會漸從官方談判場合，轉變成民間交流的「氣候嘉年華」。（特派記者張文玠／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聯合國氣候峰會上，美國缺席官方代表團，但地方首長仍強調氣候行動不能停；同時，假訊息與反撲論述正在削弱各國政策，專家呼籲以民眾切身利益溝通。

川普政府連續第二年未派官方代表團出席聯合國氣候峰會，但美國地方領袖仍現身土耳其安塔利亞(Antalya)。明尼蘇達州長華茲(Tim Walz)13日在峰會(COP31)會場短講時坦言「常覺得要先代表美國花一分鐘道歉」。但他也說，美國圍繞永續與氣候變遷的跨黨派合作沉寂約10年後，「正在強勢回歸」，「我希望國際社會認清，我們一點都沒有放慢腳步」。

聯合報系及願景工程基金會長期關注氣候議題，連續第六年派採訪團全程參與氣候峰會。華茲說，世界需要美國在場，「因為我們是主要的溫室氣體排放國之一」，就算不在乎孩子能否呼吸乾淨空氣，光為了經濟也該加入，投資這些技術能賺大錢，不該讓錢集中在化石燃料產業。

華茲表示，有人認為不在全國層級推動就不值得做，「這不是真的」，市長們讓大家團結在一起，各州則是在背後支持。

不過，氣候假訊息與反撲(backlash)論述正影響各國氣候政策，成為今年關注焦點之一。德國GFZ永續研究所研究員貝薩利(Germán Bersalli)在峰會的一場論壇中表示，「反撲」指的是試圖拖延、削弱、延後或倒退氣候與永續政策的作為，近年隨極右派政黨崛起而加劇。

他舉例，德國前任政府2023年規定新裝暖氣須使用至少65%再生能源，但法案還沒在國會討論就曝光，被小報「圖片報」稱為「暖氣鐵鎚」，「巨額成本、綠色菁英」等說法隨之而來，讓這項規定今年被取消。

貝薩利坦言，成本確實是問題，但被過度誇大，例如報紙寫民眾得賣房子才裝得起熱泵；德國2045年要達到碳中和的目標雖沒變，「但達成目標的主要政策工具被大幅削弱」。真實擔憂與刻意操弄很難區分，溝通須及早，「負面論述一旦生根，就很難用事實反駁」。

巴西記者德熱蘇斯指出，許多人因氣候焦慮迴避災難新聞，改從社群媒體取得資訊，讓可靠的資訊更難觸及民眾。氣候傳播必須和民眾的生活、傳統知識連結，而不只是談排放數字。

專家建議，要破解這類訊息，不能只講大道理，更要從民眾關心的健康、工作和生活開銷談起。在美國鄉村從事環境衝突調解超過35年的俄勒岡州立大學教授沃克(Gregg Walker)說，在支持川普的鄉村社區工作時，不一定會用「永續」這個詞，而是說「生計」；不說「公正轉型」，而是說「社區改善」。讓懷疑的人說自己的故事，比說教更有效。

精華 FAQ

  • 川普政府連續第2年未派官方代表團，但美國地方領袖仍到場發聲。明尼蘇達州長華茲強調，美國在氣候與永續議題上不能缺席，因為這攸關排放、經濟與技術投資。

  • 反撲是指拖延、削弱、延後或倒退氣候與永續政策的作為，近年隨極右派崛起而加劇。德國暖氣政策就因成本被放大、媒體標籤化而受挫，最終導致工具被削弱。

  • 專家認為不能只講大道理或排放數字，而要從民眾最關心的健康、工作、社區改善與生活開銷切入，並讓懷疑者說出自己的故事，提早溝通，避免負面論述先入為主。

氣候峰會 聯合國 土耳其

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