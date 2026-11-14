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傳川普開獅口要日本付187億駐軍費 5年負擔提高至現行3倍

編譯中心／綜合14日電
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日本首相高市早苗9日在東京赤坂迎賓館出席文件交換儀式。（路透）
日本首相高市早苗9日在東京赤坂迎賓館出席文件交換儀式。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

日本正與美國協商新的駐日美軍分攤費，川普政府要求5年總額逾3兆日圓，日方傾向提高但不願全盤接受；同時高市早苗將出訪ASEAN與APEC，並探詢日俄會談可能。

日本政府13日宣布，首相高市早苗將於16日至19日訪問菲律賓及中國，分別出席東南亞國家協會（ASEAN）相關領袖會議及亞太經合會（APEC）領袖峰會。據日媒報導，日本政府已向俄羅斯方面提議，希望配合18日至19日在中國舉行的亞太經濟合作會議領袖峰會，安排首相高市早苗與俄羅斯總統普亭舉行會談，不過，俄方目前尚未給予明確答覆。

共同社指出，高市在菲律賓期間，除出席日本與東協領袖會議，也預定參加「東亞峰會」（EAS）。日本政府正協調舉行由日本、美國、澳洲及印度組成的「四方安全對話」（Quad）領袖會議。訪問中國期間，高市則預計出席APEC領袖峰會，討論強化能源韌性等區域經濟議題，並藉由這次出訪闡述日本立場，推動實現「自由開放的印太地區」。

不過，多名知情人士12日透露，美國川普政府要求日本將2027年度起5年的駐日美軍經費分攤，也就是俗稱的「體貼預算」，提高至現行水準的約3倍，總額超過3兆日圓（約187億美元）。

據報導，日方不打算全盤接受美方要求，但已開始考慮將分攤總額大幅提高至約1兆5000億日圓。一名日美外交消息人士表示：「5年負擔3兆日圓難以接受，但有可能達到約1兆5000億日圓。」

歷來最高的分攤總額為1996至2000年度的1兆3521億日圓。川普第一任總統任期內，也曾要求日本大幅增加駐日美軍經費分攤。現行2022至2026年度的分攤方案是在拜登政府時期達成協議，總額為1兆551億日圓，平均每年約2110億日圓。未來每年分攤金額可能超過3000億日圓，預計將納入強化美軍基地防護的經費，以便基地遭到攻擊時，將損害降至最低。

日美兩國政府今年夏天在東京全面展開談判，10月上旬在美國、下旬在日本舉行工作層級協商。雙方力求年底前達成協議，最快可能下周展開最後階段協商。

另據讀賣新聞報導，日本政府高層官員透露，高市早苗預計出席在中國舉行的APEC領袖峰會，日方已向俄羅斯探詢安排雙方領袖會談或對話的可能性。由於日俄關係持續低迷，目前尚無法確定會談能否成行。

報導說，如果雙方實現會談，預料高市將要求俄羅斯當局儘早釋放因涉嫌間諜活動而遭拘留的「北海道新聞」日本籍男記者。此外，日本政府也希望針對日本菸草產業公司（JT）在俄羅斯的當地法人，被置於俄羅斯企業「臨時管理」的問題，與俄方進行協商。

另一方面，俄羅斯可能藉此要求日本重新檢討對烏克蘭的援助，以及對俄羅斯實施的經濟制裁。

日本與俄羅斯10月30日才舉行睽違5年的外交部長面對面會談。近期俄方持續對日本採取施壓動作，包括普亭（Vladimir Putin）訪問日本主張擁有主權的北方領土擇捉島。在雙邊關係緊張的情況下，日本政府希望透過領袖層級的直接對話，維持雙方溝通管道，並尋求解決懸而未決的問題。

精華 FAQ

  • 美方要求日本自2027年度起5年內，將駐日美軍經費分攤提高到現行水準約3倍，總額超過3兆日圓，主要反映川普政府一貫要求盟國加重負擔。

  • 日本並不打算全盤接受3兆日圓方案，但已在考慮把5年總額大幅提高到約1兆5000億日圓，顯示日方希望在壓力下維持一定彈性。

  • 高市將訪菲律賓與中國，出席ASEAN、EAS與APEC相關峰會，並希望與普亭安排會談，藉此處理拘留日本記者、JT在俄資產等雙邊議題。

日本 川普 高市早苗

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