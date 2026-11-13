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西班牙提前至11月29日國會大選 競選活動正式開跑

中央社／馬德里13日專電
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西班牙總理桑傑士13日宣布，將預定於明年舉行的下屆國會大選提前至11月29日舉行...
西班牙總理桑傑士13日宣布，將預定於明年舉行的下屆國會大選提前至11月29日舉行。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

西班牙因住房危機與政治對立加劇，將國會大選提前至11月29日，主要政黨已展開15天激烈競選，選後組閣恐仍需艱難談判。

西班牙國會大選提前至11月29日舉行，選戰自13日正式開跑，展開為期15天的競選活動，各政黨皆在12日晚上舉行競選啟動儀式，為激烈的選戰拉開序幕。

由於西班牙住房危機燒不停，全國示威抗議不斷，國會10月初否決政府提出的住房改革法案後，總理桑傑士（Pedro Sanchez）宣布，將預定於明年舉行的下屆國會大選提前至11月29日舉行。

這場選戰自13日凌晨0時正式鳴槍起跑，競選活動期間為13日至27日，自24日起即不得發布選舉民調，選舉前一天28日訂為「反思日」，禁止從事競選與助選活動。

12日晚間，各黨派分別選在西班牙不同地區舉行選戰揭幕儀式。

桑傑士領導的左派老店「社會勞工黨」（PSOE）選擇在其大本營安達魯西亞自治區（Andalucía）首府塞維亞（Sevilla）啟動選戰起手式，他為政府實施的各項措施辯護，呼籲支持者進行歷史性的動員，以實現「史詩般的回歸」。

儘管現任政府遭逢鐵路事故、移民事件與住房問題等種種危機，桑傑士家人與內閣成員身陷弊案，根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，身為執政聯盟中最大黨的社會勞工黨，目前仍以33.3%的支持度在民調中領先。

保守派右翼「人民黨」（PP）選在加泰隆尼亞自治區舉辦造勢首部曲，黨魁費霍（Alberto Núñez Feijóo）發表演說時，倡導建立一個開放、強大、繁榮的加泰隆尼亞。

費霍砲火全開攻擊桑傑士政府，表示全國大罷工是失敗的，強調西班牙的領土完整性不容談判，國家需要能夠保障邊界安全的政府，並承諾為人民帶來「不貪污」且「說真話」的政府。

反移民的極右翼「民聲黨」（Vox）領袖阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）持續主打「國家優先」的政見主軸，主張西班牙公共醫療保健系統已「被移民壓垮」。

阿巴斯卡爾批評桑傑士政府「不正常」，是靠著與分離運動恐怖組織「埃塔」（ETA）、加泰隆尼亞獨派人士與共產黨達成協議所組成。

由左翼政黨聯盟「匯總」（Sumar）等政黨組成的「廣泛陣線」（Frente Amplio）推出前巴塞隆納市長克勞（Ada Colau）作為總理候選人，她高呼「變革」，呼籲桑傑士對工人階級更加謙遜，敦促規範住房權與租金價格。

左翼「我們可以黨」（Podemos）候選人孟蒂羅（Irene Montero）則呼籲，國會需擁有足夠強大的左翼力量，才能推動阻止極右勢力的措施，以保障住房、和平與就業。

本次大選將對國會350個席位進行改選，贏得絕對多數176個席位的政黨或聯盟，有機會組成新政府。但在西班牙社會兩極化撕裂、左右派民意嚴重分歧的現狀下，任一政黨皆難爭取到過半席次，屆時要與立場相近的盟友談判組閣，也絕非易事。

精華 FAQ

  • 主要原因是住房危機持續延燒，國內抗議不斷，加上國會10月初否決政府提出的住房改革法案，總理桑傑士因此宣布提前舉行大選，以尋求新的政治授權。

  • 競選活動自13日凌晨0時正式開始，期間為13日至27日，共15天；24日起不得發布民調，28日為「反思日」，禁止競選助選，投票則在11月29日舉行。

  • 社會勞工黨主打政府政績與動員支持，人民黨強調反貪腐、邊界安全與國家完整，民聲黨聚焦反移民與國家優先，左翼聯盟則訴求住房權、租金管制與阻止極右。

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