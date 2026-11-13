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「秘魯人教宗」返故鄉300萬人迎接 海濱公園豎立14公尺高雕像

編譯中心／綜合12日電
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教宗良十四世12日抵達利馬國家體育場，主持祈禱守夜活動，大批信徒熱情迎接。（美聯...
教宗良十四世12日抵達利馬國家體育場，主持祈禱守夜活動，大批信徒熱情迎接。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

教宗良十四世在拉美訪問最後一站返回秘魯，受到300萬民眾熱烈歡迎，並在當地發表談話，呼籲政府修補社會裂痕、重建信任與強化安全。

教宗良十四世近日展開備受矚目的拉丁美洲三國訪問行程，12日抵達他「摯愛的」秘魯，也是拉美行最後一站。這是他獲選領導全球14億天主教徒後首次返回「故鄉」，在利馬街頭湧現創紀錄的300萬名熱情民眾夾道歡迎，現場氣氛極為感性熱烈。

綜合媒體報導，現年71歲的良十四世數周前才接受肺癌手術，這趟南美行行程緊湊且充滿懷舊情。他出生於美國芝加哥，在獲選教宗之前，曾以傳教士及主教身分在秘魯生活長達20年，不僅擁有美國與秘魯雙重國籍，更曾於北部城市奇克拉約擔任主教。

為了迎接這位首位秘魯籍教宗返鄉，秘魯港口城市卡亞奧的太平洋海岸海濱公園，日前特別豎立了一座高達14公尺的巨型白色教宗雕像，雙臂張開象徵擁抱與祝福；此外，奇克拉約也早已豎立了一座教宗雕像，足見當地信徒對他的深厚情感與記憶。

良十四世抵達秘魯首日，在頭戴紅綠貝雷帽的士兵列隊戒備與沿途300萬名支持者的夾道歡呼聲中展開行程。朝聖者、家庭與教會團體擠滿了利馬的歷史中心，街道綿延數英里皆是熱情群眾，民眾紛紛靠在安全護欄旁，爭相目睹教宗搭乘敞篷專車巡禮。

許多民眾激動落淚，高呼「教宗是秘魯人！」78歲的民眾Carmen Moreno在武器廣場等待了7個小時，目睹車隊經過時感動表示，教宗回到了塑造他成長的土地，秘魯人民深愛著他。

良十四世抵達後不久，在國家大劇院向政府官員與外交使節發表演說時，公開表示將秘魯視為故鄉，多年在當地的服務與國籍取得，已讓秘魯成為他生命的一部分，贏得全場熱烈掌聲。

在這趟未迴避敏感政治與社會議題的訪問中，他公開呼籲秘魯總統藤森惠子正視該國動盪歷史所留下的創傷，在經歷今年充滿舞弊指控且差距微的選舉後，積極重建人民對政府的信任。他敦促秘魯領袖以「公正與同理心」面對國家過去的歷史傷痛，化解至今仍撕裂秘魯政壇的深刻分歧。

同時，良十四世在談話中強調，秘魯人應該要能夠「免於恐懼地」生活與工作，並敦促當局加強防範天然災害，以全力保護人民的性命安全。儘管近年健康備受外界關注，曾因肺部手術引發擔憂，但目前他已恢復健康並順利展開外訪。

結束利馬的歷史性行程後，良十四世後續將造訪他於2015年至2023年擔任主教的北部城市奇克拉約，隨後再前往安地斯山脈的庫斯科與亞馬遜地區的普卡爾帕，持續深化這趟深具歷史與個人意義的南美返鄉之旅。

為迎接首位秘魯籍教宗返鄉，秘魯港口城市海濱公園日前豎立一座高達14公尺的巨型白色...
為迎接首位秘魯籍教宗返鄉，秘魯港口城市海濱公園日前豎立一座高達14公尺的巨型白色教宗雕像。（視頻截圖）

在秘魯利馬，群眾12日聚集在國家體育場，準備參加由教宗良十四世主持的青年和大學生...
在秘魯利馬，群眾12日聚集在國家體育場，準備參加由教宗良十四世主持的青年和大學生祈禱守夜活動。(歐新社)

精華 FAQ

  • 他此次拉丁美洲三國訪問的最後一站是秘魯，12日抵達利馬後展開行程，這也是他獲選教宗後首次回到曾生活多年的地方，被視為極具個人意義的返鄉之旅。

  • 利馬街頭有約300萬民眾夾道歡迎，卡亞奧海濱公園還豎立14公尺高的白色教宗雕像，奇克拉約也早已設置雕像，展現當地對他深厚的情感與認同。

  • 他呼籲總統藤森惠子正視歷史創傷、重建人民對政府的信任，並以公正與同理心化解分歧，同時強調人民應免於恐懼地生活與工作，且要加強防災保護。

芝加哥 教宗 良十四世

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