高中學歷無效 印尼副總統閃辭 分析：恐與總統聯盟分裂
印尼副總統吉伯朗因學歷無效爭議請辭，可能導致普拉伯沃與佐科威陣營裂痕擴大，並在監聽案與施政爭議交織下，加深印尼政治不穩定。
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印尼副總統吉伯朗因學歷無效爭議請辭，可能導致普拉伯沃與佐科威陣營裂痕擴大，並在監聽案與施政爭議交織下，加深印尼政治不穩定。
印尼前總統佐科威之子、現年39歲副總統吉伯朗，因學歷爭議於12日請辭。外媒報導指出，這可能使現任總統普拉伯沃與佐科威的政治結盟分裂，並使印尼面臨進一步的政治不確定性。
據印尼選舉法規，副總統候選人須完成高中或同等學力教育。曾在海外求學的吉伯朗憑同等學力證明，和普拉伯沃搭檔選前年總統大選。吉伯朗叔叔時任印尼憲法法院院長，也取消原會使吉伯朗無法參選的年齡限制。
對於吉伯朗的高中學歷是否符合選舉法規，憲法法院10月並未發現足以證明他完成相當於高中教育的海外學歷文件。印尼最高法院也裁定，並未發現任何證據顯示他持有可作為認定具備高中、或同等學力依據的外國文憑或證書，因此他的高中學歷無效。
約120位來自8個黨團的印尼國會議員11日提出動議，要求彈劾吉伯朗。他10日和普拉伯沃會面時就表達辭意。他的幕僚布迪指稱，吉伯朗11日向普拉伯沃請辭。吉伯朗12日也向印尼「人民協商會議」（MPR）請辭。
佐科威兩度在大選擊敗具退將身分的普拉伯沃，因任期限制無法尋求連任而支持普拉伯沃。但普拉伯沃政府的免費營養餐食等政策爆發弊案，處理經濟問題的能力也備受質疑，近幾周引發數千名示威者走上街頭抗議。
普拉伯沃疑似遭非法監聽，包括被視為佐科威親信的前全國警察總長里斯提約等人涉案。里斯提約已被捕，上周也被普拉伯沃開除總統幕僚長職位。分析家認為，監聽案已加深普佐間的裂痕。一旦兩人公開決裂，可能使普拉伯沃政府更不穩定。
佐科威12日聲稱，他仍支持普拉伯沃，也會繼續支持普拉伯沃政府，特別是為民眾福祉服務的政策。
印尼智庫安全與戰略研究所執行長凱魯爾說，儘管佐科威仍擁有政治影響力，但吉伯朗去職後，佐科威人馬直通權力核心的管道可能減少。這反而為普拉伯沃創造更大空間，讓他能鞏固領導地位和推動政治議程。
印尼憲法法院與最高法院都認定，沒有足夠證據證明吉伯朗具備可作為高中或同等學力依據的學歷文件，因此其參選資格遭質疑，最後選擇向普拉伯沃與MPR請辭。 吉伯朗是佐科威之子，也是兩人政治連結的重要橋梁；他離開權力核心後，佐科威人馬直接進入政府的管道可能縮小，外界因此擔心普佐聯盟會出現更明顯分裂。 除了學歷風波，普拉伯沃政府的免費營養餐食政策爆發弊案、經濟治理備受質疑，且疑似遭非法監聽的案件也延燒，這些都讓示威升溫並增加政治風險。
精華 FAQ
印尼憲法法院與最高法院都認定，沒有足夠證據證明吉伯朗具備可作為高中或同等學力依據的學歷文件，因此其參選資格遭質疑，最後選擇向普拉伯沃與MPR請辭。
吉伯朗是佐科威之子，也是兩人政治連結的重要橋梁；他離開權力核心後，佐科威人馬直接進入政府的管道可能縮小，外界因此擔心普佐聯盟會出現更明顯分裂。
除了學歷風波，普拉伯沃政府的免費營養餐食政策爆發弊案、經濟治理備受質疑，且疑似遭非法監聽的案件也延燒，這些都讓示威升溫並增加政治風險。
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