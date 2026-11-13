高中學歷無效 印尼副總統閃辭 分析：恐與總統聯盟分裂

年僅39歲的印尼前總統佐科威長子吉伯朗（右）請辭副總統；圖為他12日赴總統府「獨立宮」，與總統普拉伯沃（左）會面。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 印尼副總統吉伯朗因學歷無效爭議請辭，可能導致普拉伯沃與佐科威陣營裂痕擴大，並在監聽案與施政爭議交織下，加深印尼政治不穩定。

印尼 前總統佐科威之子、現年39歲副總統吉伯朗，因學歷爭議於12日請辭。外媒報導指出，這可能使現任總統普拉伯沃與佐科威的政治結盟分裂，並使印尼面臨進一步的政治不確定性。

據印尼選舉法規，副總統候選人須完成高中或同等學力教育。曾在海外求學的吉伯朗憑同等學力證明，和普拉伯沃搭檔選前年總統大選。吉伯朗叔叔時任印尼憲法法院院長，也取消原會使吉伯朗無法參選的年齡限制。

對於吉伯朗的高中學歷是否符合選舉法規，憲法法院10月並未發現足以證明他完成相當於高中教育的海外學歷文件。印尼最高法院也裁定，並未發現任何證據顯示他持有可作為認定具備高中、或同等學力依據的外國文憑或證書，因此他的高中學歷無效。

約120位來自8個黨團的印尼國會議員11日提出動議，要求彈劾吉伯朗。他10日和普拉伯沃會面時就表達辭意。他的幕僚布迪指稱，吉伯朗11日向普拉伯沃請辭。吉伯朗12日也向印尼「人民協商會議」（MPR）請辭。

佐科威兩度在大選擊敗具退將身分的普拉伯沃，因任期限制無法尋求連任而支持普拉伯沃。但普拉伯沃政府的免費營養餐食等政策爆發弊案，處理經濟問題的能力也備受質疑，近幾周引發數千名示威者走上街頭抗議。

普拉伯沃疑似遭非法監聽，包括被視為佐科威親信的前全國警察總長里斯提約等人涉案。里斯提約已被捕，上周也被普拉伯沃開除總統幕僚長職位。分析家認為，監聽案已加深普佐間的裂痕。一旦兩人公開決裂，可能使普拉伯沃政府更不穩定。

佐科威12日聲稱，他仍支持普拉伯沃，也會繼續支持普拉伯沃政府，特別是為民眾福祉服務的政策。

印尼智庫安全與戰略研究所執行長凱魯爾說，儘管佐科威仍擁有政治影響力，但吉伯朗去職後，佐科威人馬直通權力核心的管道可能減少。這反而為普拉伯沃創造更大空間，讓他能鞏固領導地位和推動政治議程。