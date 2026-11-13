西班牙罷工400萬人上街115人被逮 國會立法通過居住保障

西班牙全國舉行大罷工，抗議者11日在馬德里市中心遊行。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 西班牙因住房危機爆發自2012年來首次全國大罷工，約400萬人上街，晚間多地衝突致115人被捕；國會隨後通過部分居住保障法案。

西班牙11日爆發全國大罷工 ，約400萬名勞工、相當於全國勞動人口的1/5，為抗議住房危機走上街頭。工會表示，罷工活動大致和平，但到了晚間，巴塞隆納及馬德里部分地區爆發警民衝突，至少115人遭到逮捕。

儘管天候惡劣，勞工仍冒著風雨設置罷工糾察線。馬德里、巴塞隆納及西班牙各地城市都舉行大規模遊行，距離西班牙提前舉行的全國大選已不到3周。

到了晚間，巴塞隆納爆發警方與部分抗議者的衝突。路透社畫面顯示，主要遊行活動結束後，擺置在街道上的家具遭到縱火。目擊者指出，馬德里的緊張情勢也升高，防暴警察在西班牙廣場周邊使用泡沫子彈、催淚瓦斯及胡椒噴霧驅散抗議民眾。

警方表示，截至格林威治標準時間11日21時，全國至少發生1044起與大罷工相關事件，包括封鎖辦公大樓及工業區，以及焚燒垃圾桶等，至少有115人被捕。

這是西班牙自2012年以來首次爆發全國大罷工，當年正值歐元區債務危機，勞工曾為抗議緊縮政策而發動罷工。

這次罷工獲得西班牙兩大工會支持，分別是西班牙總工會（UGT）及工人委員會（CCOO），兩者代表100多萬名勞工。此外，對租金上漲及驅逐房客感到不滿的租戶協會也加入聲援。

西班牙總理桑傑士希望利用民眾對住房問題的不滿，在11月29日大選中爭取選民支持，將外界注意力從休達移民事件及上個月的火車事故轉移開來。

全國罷工與抗議潮過後，西班牙國會12日立法通過限制驅逐房客，和旨在提升住房負擔能力的相關措施；但是否決了租賃合約自動續約的條款，而這是住房運動人士主要訴求之一。

本次住房危機導火線起源於9月23日，一名住在馬德里的87歲退休婦人阿巴斯卡爾（Maricarmen Abascal），因無力負擔企業房東調漲數倍的房租，遭強制驅逐出她住了70年的公寓，引發民眾長期累積的不滿。阿巴斯卡爾已於10月辭世。

在西班牙全國大罷工期間，抗議者11日用紙箱試圖堵住馬德里市中心一家星巴克咖啡店的入口。（美聯社）