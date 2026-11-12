印尼副總統吉伯朗爆學歷爭議 12日正式辭職

印尼副總統吉伯朗2025年11月23日抵達南非約翰尼斯堡的納斯雷克展覽中心，出席20國集團（G20）領袖峰會第2天會議。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 印尼副總統吉伯朗因學歷資格爭議請辭，法院接連質疑其參選資格，事件不僅可能動搖普拉伯沃與佐科威的政治聯盟，也讓印尼政局再添變數。

印尼 前總統佐科威（Joko Widodo）之子、副總統吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka），因法院裁決引發學歷資格爭議，12日正式遞交辭呈，恐使總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）與佐科威的關鍵政治聯盟分裂，並讓印尼面臨進一步的政治不確定性。

路透社報導，印尼選舉法規定，副總統候選人必須完成高中或同等程度教育。曾在海外求學的吉伯朗，憑學歷同等資格證明符合參選要求，參加2024年選舉。當時由吉伯朗叔叔擔任院長的憲法法院，取消了原本會阻止他參選的年齡限制。吉伯朗最終與普拉伯沃一同當選。

吉伯朗的學歷是否符合法律規定，先前已引發申訴。憲法法院10月指出，未發現足以證明吉伯朗完成相當於高中教育的海外學歷文件，但因聲請人欠缺訴訟資格，未受理聲請。最高法院也將憲法法院的裁決納入考量，並在裁決書中指出：「未發現任何證據顯示，吉伯朗持有可作為認定其具備高中或同等學歷依據的外國文憑或證書。」

最高法院10月30日宣告吉伯朗的學歷同等資格證明無效，並要求主管機關撤銷這份證明。約120名來自8個黨團的印尼國會議員11日提出動議，要求彈劾吉伯朗。吉伯朗則早在10日與普拉伯沃會面時表達辭意。他的幕僚布迪（Budi Arie Setiadi）向路透表示，吉伯朗已於11日向普拉伯沃請辭。美聯社指出，吉伯朗12日在首都雅加達的國會大廈，向印尼最高立法機構「人民協商會議」領導階層遞交辭呈。

普拉伯沃是權勢強大的退役將領，佐科威則是深受歡迎的前總統，曾2度在總統選舉中擊敗普拉伯沃，後來因任期限制無法再參選，轉而支持普拉伯沃。不過，普拉伯沃政府的免費學校供餐政策等重要計畫已陷入醜聞，處理經濟問題的能力也受到質疑。

吉伯朗辭職之際，普拉伯沃近日傳出疑似遭非法監聽，多名高階官員被指涉案，包括被視為佐科威親信的前總統幕僚長里斯提約（Listyo Sigit Prabowo）。里斯提約已遭逮捕，並於上周被普拉伯沃革職。美聯社引述分析人士指出，監聽案已加深普拉伯沃與佐科威之間的裂痕。另有政治分析人士認為，如果雙方公開決裂，可能使普拉伯沃政府更加不穩定。