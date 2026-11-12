英組建「北方海軍」抗俄 強化北大西洋安全 10國簽協議

AI摘要 文章摘要整理： 英國聯合10國推動「北方海軍」，以更靈活的多國海軍協作強化北大西洋與北極安全，並針對俄羅斯頻繁軍事活動提升早期預警與反制能力。

英國主導的歐洲遠征軍聯合部隊（JEF）10個成員國10日簽署協議，為組建整合多國海軍力量的「北方海軍」（Northern Navies）奠定基礎，目標強化北大西洋、北極圈及波羅的海的安全防衛，並加強應對俄羅斯 日益頻繁的軍事活動。

協議在停靠挪威 首都奧斯陸港口的英國航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）上簽署。英國政府並將於11至12日在航母上舉行高階安全會議「大西洋未來論壇」（Atlantic Future Forum），今年是該論壇首次在歐洲大陸舉行，反映歐洲在北大西洋安全防衛中的角色日益重要。

「北方海軍」倡議由英國第一海軍大臣詹金斯上將（Gwyn Jenkins）提出，以2014年成立的JEF為基礎。成員包括英國、挪威、瑞典、芬蘭、愛沙尼亞、立陶宛及荷蘭等10國。JEF具有輔助北大西洋公約組織 （NATO）的功能，決策及行動機制較北約靈活，能更快速應對突發安全威脅。

按照規畫，「北方海軍」將成為北約海上行動的先鋒，負責早期預警、快速動員及應對威脅，之後可無縫接軌北約指揮系統。各國海軍雖然分屬不同國家，但未來將朝統一訓練標準及高度協同作戰發展，從人員、武器裝備到軍事基礎設施，都將提高相互支援能力。

英國國防部表示，未來任何成員國都能在不影響任務進度的情況下，將海上任務交由另一國艦艇接手，也能統籌指揮其他成員國的感測器及無人載具。各國自主軍事平台可依任務需要，彈性加入或退出其他國家的指揮管制系統，軍艦亦可在任何成員國港口進行維修、補給及加油。

除了整合多國海軍力量，英國也正推進「大西洋堡壘」（Atlantic Bastion）計畫，預計未來數月啟用第一階段的「大西洋之網」（Atlantic Net），結合載人及無人系統、感測設備與人工智慧（AI），提升北大西洋水域的威脅偵測、預警及反制能力，尤其針對俄羅斯潛艦及水下無人載具活動，保護海底電纜、管線、核嚇阻設施及重要海運航道。

英國國防副大臣波拉德（Luke Pollard）10日在奧斯陸表示，今年1月至9月，俄羅斯海軍在英國周邊水域的活動增加41%，顯示相關安全威脅持續升高。

詹金斯今年4月曾表示，「北方海軍」是數十年來少見的軍事合作倡議，形同建立「盟軍艦隊大家庭」，未來計畫將司令部設於英國，加拿大也有望加入。面對北大西洋及北極圈安全情勢惡化，英國同時準備提升特種部隊在高緯度地區的作戰能力，並考慮增加英國海軍陸戰隊在當地的常態部署。