西班牙住房危機 14年來首見全國罷工 離大選只剩數周

在西班牙巴塞隆納全國性總罷工後，抗議者11日利用金屬柵欄試圖強行闖入一家蘋果商店。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 西班牙因長期住房危機爆發14年來首次全國罷工，工會與商界對參與度各執一詞，抗議也被視為月底大選前的民意指標。

西班牙11日展開聚焦長期住房危機的全國大罷工 ，抗議者阻斷交通，影響數十萬人的晨間通勤，而這場罷工距離月底的大選只剩下數周。

中央社引述法新社報導，這是西班牙自14年來首次全國性24小時罷工，薪資及公共服務議題也是訴求重點。工會稱初步參與情況踴躍，有「大批」民眾響應，但商界領袖淡化參與程度。

首都馬德里及第二大城巴塞隆納預定舉行示威，規模將被視為29日投票 前民眾不滿程度的指標。外界預測，右翼在野陣營將贏得這場選舉。

西班牙是歐洲聯盟第四大經濟體，這次罷工對工業及服務業的影響也將受到密切關注，全國各地物流中心、工業區及高速公路都安排了罷工糾察隊。

在馬德里，數十名抗議民眾冒雨封鎖一條通往市中心的主要道路，造成車陣回堵，但許多商店照常營業。

在巴塞隆納，地鐵 及公車系統在早晨尖峰時段提供最低限度服務後停駛，直到傍晚前才恢復運作。

相較之下，馬德里地鐵表示，清晨有93%的列車正常行駛，但乘客人數減少約一半。

西班牙馬德里街頭11日可見一處公車站被貼滿宣傳罷工的貼紙。（路透）

西班牙總工會（UGT）領袖阿爾瓦雷茲（Pepe Alvarez）告訴西班牙廣播電視公司（RTVE），有「大批」民眾參與罷工，部分地區更是「全面」停工，讓這場罷工取得「巨大成功」。

但總工會發言人艾斯帕特羅（Rafael Espartero）坦言，各產業參與程度「不一」，汽車製造、石化及肉品產業，以及住房問題尤其嚴重的沿海地區，有大批民眾響應。

代表商界領袖的西班牙企業組織聯合會（CEOE）則在聲明中表示，罷工的影響因地區和行業而異，多數產業的「參與率偏低」。

隨著罷工於午夜展開，馬德里房客聯盟(Madrid Tenants' Union)的發言人戴爾希爾(Alicia del Rio)表示：「我們不會停止，直到我們從頭到腳徹底改變這個國家的住房模式，讓房屋成為人們居住的地方，而非為少數房東服務。」

根據中央銀行的估計，西班牙住房短缺約75萬間，且預計至2028年前將短缺超過100萬間。

能負擔住房的人越來越少，租屋需求急遽增加，為市場帶來壓力。根據西班牙青年委員會(Youth Council of Spain)，平均1176歐元(約1315美元)的租金約占西班牙年輕人平均月薪的98.7%。

根據「西班牙總工會」和「工人委員會」，港口和汽車業的早期罷工參與率達90%，根據通報，包括那瓦拉(Navarre)的福斯(Volkswagen)工廠和巴塞隆納的西雅特(SEAT)工廠均「全面停工」。

西班牙11日展開聚焦長期住房危機的全國大罷工。（路透）