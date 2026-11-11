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亞洲13市場詐騙財損估1365億元 泰國籲跨國合作

中央社專電
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亞洲防詐高峰會在曼谷舉行座談，邀集Google、OpenAI、Gogolook及...
亞洲防詐高峰會在曼谷舉行座談，邀集Google、OpenAI、Gogolook及TikTok代表與會，探討如何運用AI技術偵測詐騙，並強化數位時代的消費者保護。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

曼谷舉行的亞洲防詐高峰會公布調查，指出13個亞洲市場近12個月詐騙財損高達1365億美元，並呼籲各國強化情報共享、聯合追查與事前攔阻。

「亞洲防詐高峰會」本週在曼谷登場，政府官員、銀行、科技公司等代表逾800人齊聚，探討防詐議題，會議上同時公布調查指出，13個亞洲市場在受訪前12個月的詐騙財損達1365億美元。泰國代表呼籲加強跨國情報共享，追查犯罪網絡並切斷資金流向。

「亞洲防詐高峰會」（Global Anti-Scam Summit Asia）今年首次移師泰國，自10日起連續3天在曼谷舉行，並在會議期間公布「2026亞洲詐騙調查報告」。

報告指出，在13個亞洲市場受訪的成年人中，71%表示在受訪前12個月曾遇詐騙。報告估計，這些市場同期的詐騙財損合計達1365億美元。台灣受害者平均損失4728美元，排名第5，僅次於日本、南韓、新加坡與香港。

報告也指出，曾遭遇詐騙的亞洲民眾中，有80%曾向親友或網路平台等反映，但遭受財務損失的受害者中，向主管機關通報的比例僅為43%，因此「如何讓民眾辨識風險後能即時查證、找到明確通報管道，並讓相關資訊進一步轉化為防護行動，是防詐生態系需共同回應的課題」。

此外，有71%受害者表示，希望銀行在偵測到可疑交易的時候，可以主動採取阻斷機制，顯示民眾期待金融機構更積極介入，在損失發生前提供保護，也凸顯防詐機制應從事後通報進一步延伸至事前預警與攔阻。

國際刑警組織（INTERPOL）泰國代表賈圖拉帕（Jaturapat Bhiromkaew）11日表示，打擊跨國網路詐騙不能僅靠逮捕嫌犯，而是要追查犯罪網絡、切斷資金流向，並辨識及保護遭人口販運、脅迫參與詐騙的受害者。

他說：「泰國已整合執法機關、銀行及電信業者合作，並強化國際情報共享與聯合調查。泰方呼籲各國加強跨國協調、承擔打擊責任，防止犯罪集團利用國界及執法漏洞轉移據點。」

亞洲防詐高峰會主辦單位之一、信任科技服務商Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫表示，「數位信任是數位經濟持續發展的基礎」。

他指出，當詐騙跨越國界與產業，防護也必須從個別組織的風險管理，提升為政府與企業共同承擔的責任。透過情報共享、明確分工與即時介入，才能在民眾建立信任與支付款項之前有效阻斷風險。

「亞洲防詐高峰會」是由全球防詐聯盟GASA、泰國數位經濟與社會部、泰國皇家警察、泰國銀行、Gogolook 以及Meta共同舉辦，共計逾800名來自各界的專家學者、政府機關與科技業者齊聚，聚焦應對AI詐騙與科技法規對策等。

精華 FAQ

  • 報告顯示，13個亞洲市場中有71%受訪成年人在前12個月曾遇詐騙，整體財損估達1365億美元，顯示亞洲詐騙問題規模龐大且持續擴散。

  • 泰國代表主張不能只逮捕嫌犯，還要追查犯罪網絡、切斷資金流向，並保護遭人口販運或脅迫參與詐騙的受害者，同時加強跨國情報共享與聯合調查。

  • 報告指出，曾遭詐騙者有80%會向親友或平台反映，但向主管機關通報的比例僅43%；另有71%受害者希望銀行在偵測到可疑交易時主動阻斷。

新加坡 泰國 詐騙

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