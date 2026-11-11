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超市冰箱遭駭後 歐盟憂家電恐下波遭殃：資安「永不嫌多」

編譯中心／綜合10日電
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法國超市的冷凍系統10月因遭到網路攻擊，巴黎一家超市的冷凍食品區呈現空盪狀況。（...
法國超市的冷凍系統10月因遭到網路攻擊，巴黎一家超市的冷凍食品區呈現空盪狀況。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

歐盟資安首長警告，超市冷藏設備遭駭顯示家電與各類數位服務都可能成為攻擊目標，呼籲歐洲加強投資並把安全設計前置。

在近期超市冷藏設備接連遭到網路攻擊後，歐盟資安首長10日警告，下一個目標可能輪到家用電器，敦促歐洲投入更多資金以應對日益嚴峻的網路威脅。

中央社引述法新社報導，今年10月到11月期間，至少12個歐洲國家的超市遭到網路攻擊，其中以法國受影響最為嚴重。

歐盟網路安全局（ENISA）常務董事勒帕薩爾（Juhan Lepassaar）說：「資安絕不應該、也不能事後才來補救。10日遭殃的是冰箱，明天可能是路由器，後天就可能輪到各類家電等。」

總部位於雅典的歐盟網路安全局在布魯塞爾公布最新的歐盟資安現況兩年期報告。勒帕薩爾指出，呼籲製造商在產品開發時落實安全設計，「所有事故其實都能避免，問題是我們準備好為此投資了嗎？網路安全代價可不菲」。

勒帕薩爾表示，資安之所以至關重要，是因為「身為公民、身為個人，你所依賴的每項服務都包含數位元素，其中只要有一段程式碼沒有受到保護，就可能遭到駭客入侵」。

他指出，最糟情況將是失去日常生活所依賴的各項服務，「例如警察無法到場、消防隊無法出動、醫院無法運作，或是大眾運輸無法將你送達目的地；這些都是我們賴以正常生活、而且必須全天候運作的服務，一旦這些服務無法正常運作，我們就會立即受影響。」

有上百家法國超市在10月11日與12日遭受網路攻擊，導致店內冰箱和冷凍庫溫度升高，迫使許多店家丟棄全部庫存易腐食品。

法國政府9日認定，伊朗革命衛隊（IRGC）需為這起針對超市的網攻負責。

勒帕薩爾未直接就法國的指控置評，但他指出已知有親伊朗、俄羅斯當局的「國家級行為者」持續鎖定歐洲發動攻擊，且彼此之間「大量合作」。

勒帕薩爾說：「中國、伊朗、北韓都有許多具有國家背景的行動威脅者，也的確以歐洲企業和歐洲利益為攻擊目標。」

他對歐盟明年將全面生效的資安規則，以及歐盟「將ENISA的規模和資源都增加一倍」的計畫表示歡迎，稱這是好的開始，還說相關措施「永不嫌多」。

精華 FAQ

  • 因為近期歐洲超市冷藏設備遭網攻，顯示連日常家電與數位服務都可能被入侵；他認為只要一段程式碼未受保護，駭客就能滲透，風險會擴散到更多生活設備。

  • 10月11日與12日，法國上百家超市受攻擊，店內冰箱與冷凍庫溫度升高，許多易腐食品無法保存，只能把庫存全數丟棄，造成明顯經濟損失。

  • ENISA支持明年全面生效的新資安規則，也歡迎歐盟擴大該機構規模與資源；勒帕薩爾強調，製造商應在產品開發階段就落實安全設計，且資安投資永不嫌多。

歐盟

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