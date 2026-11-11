法銀行遭網攻損1億歐元仍未破案 主流機構遇駭歐洲首見

AI摘要 文章摘要整理： 法國阿爾凱亞互助信貸銀行遭網攻失去約1億歐元，疑被轉成穩定幣後流轉；當局已介入調查，銀行也正追討並強調客戶資產未受影響。

法國阿爾凱亞互助信貸銀行（Credit Mutuel Arkea）表示，駭客 在一次網路攻擊中竊走約1億歐元（約1.1億美元），目前正全力追回這筆款項。這是主流銀行遭網路罪犯成功盜走巨額資金的罕見案例。

路透報導，這起網攻事件於4日曝光。加密貨幣 交易所幣安（Binance）日前才遭竊取63億美元，歐洲也出現一波針對連網冰箱的網路攻擊。法國檢察官表示，已就這起竊案展開調查。

阿爾凱亞互助信貸銀行發布聲明表示，攻擊者利用屬於這家銀行的帳戶進行「詐欺性交易」，並稱被竊資金並非加密貨幣，但在得手後可能已被轉換為虛擬資產。

作為預防措施，銀行一度暫停部分交易，導致部分匯款作業延誤，但強調客戶資產並未受到影響。

對於有媒體報導指阿爾凱亞互助信貸銀行的網路銀行子公司Fortuneo是本次網攻的入侵點，發言人予以駁斥，稱子公司及客戶帳戶均未牽涉其中。

資安專家向路透表示，儘管網攻相當常見，但銀行實體資金在虛擬世界中遭直接竊走仍屬罕見。

資安工程公司RedSecLabs執行長巴洛赫（Rafay Baloch）指出，互助信貸銀行遭遇的這起攻擊在歐洲堪稱史無前例。

巴洛赫說：「我們看到很多針對應用層的複雜攻擊，以及針對銀行機構發動的高明社交工程攻擊。」

另據媒體Bleeping Computer報導，攻擊者疑似將資金轉換成USDC、USDT等穩定幣，再透過不同交易平台及區塊鏈轉移。

CryptoSlate引述區塊鏈分析公司Bitquery的資料，有追蹤到約1.088億美元USDC提領紀錄，但無法證實這些交易與阿爾凱亞互助信貸銀行遭竊資金之間的直接關係。

法國巴黎檢察官辦公室網路犯罪部門及法國警方已立案調查，銀行方面也表示已凍結部分涉案資金並持續追討。然而，截至今年11月11日，執法單位與Crédit Mutuel Arkéa均未公布嫌犯身分、遭入侵的第三方服務商名稱、最終確切損失金額或全數追回資金的結案消息。