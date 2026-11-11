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新加坡搶國際黃金託管 金庫可容500噸 最快明年Q1營運

編譯中心／綜合10日電
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新加坡推出外國央行黃金保管服務，金庫最多可容納500公噸黃金，搶攻亞洲黃金交易樞...
新加坡推出外國央行黃金保管服務，金庫最多可容納500公噸黃金，搶攻亞洲黃金交易樞紐地位；示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

新加坡同時推出央行黃金託管與貴金屬稅務優惠，並以500噸金庫、2027年啟動的清算與交易機制，搶攻國際黃金儲備與批發市場。

新加坡推出中央銀行黃金保管服務，並規畫擴大黃金市場相關服務的稅務減免措施。新加坡副總理顏金勇表示，黃金作為儲備資產的需求快速成長，新加坡為有意尋找其他黃金儲備存放地點的各國央行，提供另一項選擇。

顏金勇10日上午在新加坡金融管理局接受媒體訪問表示，金管局宣布推出央行黃金保管服務，並與財政部合作規畫針對投資級貴金屬（IPM）黃金批發市場活動的商品及服務消費稅（GST）制度。

新措施將商品及服務稅豁免範圍，擴大至適用制度的機構參與者特定投資級貴金屬批發相關服務，包括金庫保管、精煉及重新鑄造等。新制度預計2027年4月起生效，進一步細節將於2027年財政預算案公布。

金管局表示，相關措施是新加坡進一步發展成為值得信賴且具效率的黃金交易中心的重要進展，目標服務亞太等市場。

在黃金保管服務方面，金管局將為外國中央銀行、國際金融機構及主權實體提供在新加坡存放黃金儲備的選項。黃金將存放於新加坡國家貨幣金庫，該金庫最多可儲存500噸黃金，並可隨需求增加擴充容量。

顏金勇受訪指出，隨著黃金作為儲備資產的需求日益增加，各國央行也在尋找替代方案及更多選項，以強化黃金儲備的韌性；新加坡並不打算取代其他黃金交易中心及黃金保管服務，而是希望成為提供給各國央行的另一項選擇。

新加坡過去推出多項措施，包括建立場外黃金清算系統、推出央行黃金保管服務、發展黃金相關資本市場商品，以及調整基金稅務優惠計畫中對實體投資型貴金屬的限制。

星國金融管理局（MAS）表示，清算系統已完成業界測試，預計2027年第1季開始正式交易與市場運作。新加坡交易所則計畫明年第2季推出可實物交割的公斤級金條期貨。

MAS也將向部分設於新加坡的貴金屬銀行提供黃金保管帳戶，這些銀行須具備向官方機構提供黃金相關服務與交易流動性的能力。同時，星國還將擴大商品與服務稅（GST）豁免範圍，涵蓋部分與投資級貴金屬批發業務相關的服務。

精華 FAQ

  • 金管局表示，這項服務主要提供外國中央銀行、國際金融機構及主權實體，讓它們可將黃金儲備存放在新加坡，作為尋找替代存放地點的新選擇。

  • 黃金將存放於新加坡國家貨幣金庫，現有容量最多可儲存500噸黃金；當市場需求增加時，金庫也可進一步擴充容量，以因應更多託管需求。

  • 除了保管服務，星國還擴大投資級貴金屬批發相關服務的GST豁免，並完成場外黃金清算系統測試，預計2027年第1季正式交易運作。

新加坡 財政部 央行

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