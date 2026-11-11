父涉黃被捕 梅根「情緒不夠堅強」取消演講 哈利獨自致詞

梅根因老爸被捕，取消原定與哈利在布魯塞爾共同發表主題演講；圖為哈利（右）與梅根（左）10月15日參訪英格蘭諾丁漢市社區錄音工作室。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 梅根因父親涉兒童色情案情緒受影響，取消與哈利在布魯塞爾的共同演講，僅陪同出席活動，最後由哈利以父親身分談兒童網路安全。

英國哈利王子 與妻子梅根 原定10日在比利時布魯塞爾共同發表主題演講，但梅根父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle Sr.）日前因涉嫌持有兒童色情影像遭逮捕，梅根決定取消演講，僅陪同丈夫出席活動，由哈利獨自發表談話。People雜誌報導，梅根目前情緒上還不夠堅強，無法進行任何公開演講。

據了解，45歲的梅根仍會陪同42歲的哈利王子前往布魯塞爾，參加10日揭幕的「失落螢幕紀念裝置」（Lost Screen Memorial），這項裝置旨在紀念因社群媒體 危害而失去生命的年輕人。不過，原先活動安排由夫妻倆共同發表主題演講，如今改由哈利獨自致詞。

這也是哈利與梅根自10月15日共同前往英國諾丁漢探訪多個慈善機構後，首次一同公開出席海外活動。此次行程距離梅根父親遭逮捕僅4天。

哈利在演說中並未直接提及岳父的醜聞，而是將焦點放在兒童網路安全的急迫性上。他表示：「我今天不是以專家或政治人物的身分站在這裡，而是以一名父親的身分，我的妻子則是一名母親。」哈利強調，所有孩子無論是在教室、遊樂場或是網路世界，都應該受到妥善保護，社會大眾更應在悲劇發生之前就積極採取預防措施。

梅根早在10月23日就曾表示，坦言對父親遭到的指控「深感痛心」，強調多年來與父親保持距離、不讓他接觸自己的孩子，都是為了保護家人；同時，她也做好配合FBI及其他執法機關調查的準備。

梅根與父親湯瑪斯多年來關係疏遠。82歲的湯瑪斯11月6日在佛羅里達州遭逮捕，罪名涉及持有兒童色情影像。他隨後出庭時未作出認罪或不認罪答辯，獲准以個人擔保方式釋放，並返回佛羅里達州萊克蘭市的Maravida Senior Living照護機構。案件後續提訊日期尚未確定，預計將在加州進行。