父涉黃被捕 梅根「情緒不夠堅強」取消演講 哈利獨自致詞
梅根因父親涉兒童色情案情緒受影響，取消與哈利在布魯塞爾的共同演講，僅陪同出席活動，最後由哈利以父親身分談兒童網路安全。
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梅根因父親涉兒童色情案情緒受影響，取消與哈利在布魯塞爾的共同演講，僅陪同出席活動，最後由哈利以父親身分談兒童網路安全。
英國哈利王子與妻子梅根原定10日在比利時布魯塞爾共同發表主題演講，但梅根父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle Sr.）日前因涉嫌持有兒童色情影像遭逮捕，梅根決定取消演講，僅陪同丈夫出席活動，由哈利獨自發表談話。People雜誌報導，梅根目前情緒上還不夠堅強，無法進行任何公開演講。
據了解，45歲的梅根仍會陪同42歲的哈利王子前往布魯塞爾，參加10日揭幕的「失落螢幕紀念裝置」（Lost Screen Memorial），這項裝置旨在紀念因社群媒體危害而失去生命的年輕人。不過，原先活動安排由夫妻倆共同發表主題演講，如今改由哈利獨自致詞。
這也是哈利與梅根自10月15日共同前往英國諾丁漢探訪多個慈善機構後，首次一同公開出席海外活動。此次行程距離梅根父親遭逮捕僅4天。
哈利在演說中並未直接提及岳父的醜聞，而是將焦點放在兒童網路安全的急迫性上。他表示：「我今天不是以專家或政治人物的身分站在這裡，而是以一名父親的身分，我的妻子則是一名母親。」哈利強調，所有孩子無論是在教室、遊樂場或是網路世界，都應該受到妥善保護，社會大眾更應在悲劇發生之前就積極採取預防措施。
梅根早在10月23日就曾表示，坦言對父親遭到的指控「深感痛心」，強調多年來與父親保持距離、不讓他接觸自己的孩子，都是為了保護家人；同時，她也做好配合FBI及其他執法機關調查的準備。
梅根與父親湯瑪斯多年來關係疏遠。82歲的湯瑪斯11月6日在佛羅里達州遭逮捕，罪名涉及持有兒童色情影像。他隨後出庭時未作出認罪或不認罪答辯，獲准以個人擔保方式釋放，並返回佛羅里達州萊克蘭市的Maravida Senior Living照護機構。案件後續提訊日期尚未確定，預計將在加州進行。
因其父親湯瑪斯馬克爾涉嫌持有兒童色情影像被捕，梅根情緒上仍不夠堅強，無法進行公開演講，因此取消原定發言，但仍陪同哈利出席活動。 原本夫妻倆共同演講，最後改由哈利王子獨自致詞。他未直接談及岳父醜聞，而是強調兒童網路安全的重要性，呼籲社會在悲劇前先採取預防措施。 湯瑪斯馬克爾11月6日在佛州被捕，之後以個人擔保獲釋，後續提訊預計在加州進行。梅根先前已表示深感痛心，並願配合FBI及執法機關調查。
精華 FAQ
因其父親湯瑪斯馬克爾涉嫌持有兒童色情影像被捕，梅根情緒上仍不夠堅強，無法進行公開演講，因此取消原定發言，但仍陪同哈利出席活動。
原本夫妻倆共同演講，最後改由哈利王子獨自致詞。他未直接談及岳父醜聞，而是強調兒童網路安全的重要性，呼籲社會在悲劇前先採取預防措施。
湯瑪斯馬克爾11月6日在佛州被捕，之後以個人擔保獲釋，後續提訊預計在加州進行。梅根先前已表示深感痛心，並願配合FBI及執法機關調查。
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