英科幻作家81歲獲布克獎創最高齡 「終於覺得像真正作家」
英國科幻作家M．約翰．哈里森以小說《萬物終局》奪得布克獎，成為史上最年長得主，作品以黑色諷刺回應AI、疫情與脫歐等當代議題。
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英國科幻作家M．約翰．哈里森以小說《萬物終局》奪得布克獎，成為史上最年長得主，作品以黑色諷刺回應AI、疫情與脫歐等當代議題。
英國作家M．約翰．哈里森（M. John Harrison）9日憑藉充滿神祕色彩的小說「萬物終局」（The End of Everything，暫譯），榮獲英國文學界最高榮譽布克獎。身為英國科幻文壇的資深老將，哈里森寫科幻逾半世紀，「我終於覺得自己像個真正的作家。」
中央社引述法新社報導，這部作品以黑色諷刺手法描繪後末日時代的英國，呼應了當前外界對人工智慧（AI）的擔憂。
現年81歲的M．約翰．哈里森成為布克獎歷來年齡最大的得主。這座獎項包含5萬英鎊（約6.6萬美元）獎金，並能大幅提升得獎者的知名度與作品銷量。
身為英國科幻文壇的資深老將，這是M．約翰．哈里森首度入圍這項備受矚目的獎項，評論家多認為，他早就應該獲得這項肯定。
哈里森擊敗了同在決選名單中的馬龍．詹姆斯（Marlon James）、道格拉斯．史都華（Douglas Stuart）、伊莉莎白．史初特（Elizabeth Strout）、路克．肯納德（Luke Kennard）以及蕾貝卡．裴利（Rebecca Perry）。
這些入圍作品題材多元，從1980年代金斯敦（Kingston）展開的酷兒長篇小說，到設定於現代倫敦的校園諷刺劇皆涵蓋其中。
「萬物終局」只有198頁，是哈里森的第13部小說，以不久的將來、海風吹拂的英格蘭海岸為背景，當地遭名為iGhetti的神祕物體入侵，故事圍繞在海灘拾荒者鄧能特與患有失智症、生性熱愛自由的姑姑瑪妮之間；以夢境般的情節影射英國脫離歐洲聯盟、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，以及科技入侵日常生活等議題。
哈里森從1971年開始創作，著有大量科幻小說，包括維里科尼姆（Viriconium，暫譯）傳奇系列，以及被譽為這類流派經典巨作的「克法胡奇地帶」（Kefahuchi Tract，暫譯）三部曲首部曲「光」（Light，暫譯）。
哈里森除了在科幻小說愛好者圈子外，對一般大眾而言可說是默默無聞；他入圍布克獎時，英國「每日電訊報」寫道：「他終於獲得應有的肯定。」
他是憑藉小說《萬物終局》拿下布克獎。這部作品篇幅僅198頁，內容以夢境般敘事描寫不久將來的英格蘭海岸，並透過神祕入侵事件映照現實焦慮。 作品以黑色諷刺手法，影射英國脫歐、COVID-19疫情，以及科技入侵日常生活等問題，也呼應外界對人工智慧可能帶來影響的擔憂。 81歲的哈里森成為布克獎歷來年齡最大的得主，也是首次入圍就獲獎。評論界普遍認為他早該獲得肯定，因為他長年深耕科幻創作，卻在主流文壇相對低調。
精華 FAQ
他是憑藉小說《萬物終局》拿下布克獎。這部作品篇幅僅198頁，內容以夢境般敘事描寫不久將來的英格蘭海岸，並透過神祕入侵事件映照現實焦慮。
作品以黑色諷刺手法，影射英國脫歐、COVID-19疫情，以及科技入侵日常生活等問題，也呼應外界對人工智慧可能帶來影響的擔憂。
81歲的哈里森成為布克獎歷來年齡最大的得主，也是首次入圍就獲獎。評論界普遍認為他早該獲得肯定，因為他長年深耕科幻創作，卻在主流文壇相對低調。
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