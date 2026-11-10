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美伊終戰前景未明 伊朗國安首長稱目前未與華府談判

中央社／德黑蘭10日綜合外電報導
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文章摘要整理：

伊朗表示目前未與美國談判，並要求華府先就6月臨時協議的7項條件給出明確回覆，雙方在停火與重啟談判上仍僵持不下。

伊朗最高國家安全委員會（SNSC）秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）今天接受親伊朗媒體馬雅丁電視台（Al-Mayadeen）採訪時表示，德黑蘭與華府目前未進行任何談判。

路透社報導，德黑蘭堅持在重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運及恢復美伊談判之前，華府須滿足伊朗在6月臨時協議中提出的7個條件。

雷札伊表示，伊朗已要求美國對這些條件做出「明確且具體」的回覆，但目前尚未收到答覆。他補充說，華府未來仍有可能做出回應。

美國總統川普（Donald Trump）昨天在白宮會晤卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）後，淡化了短期內重啟重大戰事的可能性，但仍不願接受伊朗既有的停火方案。

精華 FAQ

  • 雷札伊表示，德黑蘭與華府目前沒有進行任何談判，雙方仍處於僵局。他強調伊朗已提出條件，正等待美方就相關要求作出回應。

  • 伊朗堅持，美國必須先回應6月臨時協議中的7項條件，並對這些要求給出明確且具體的答覆，之後才可能重啟荷莫茲海峽航運與美伊談判。

  • 川普在會見卡達總理後，雖然淡化短期內重啟重大戰事的可能性，但他仍未接受伊朗既有的停火方案，顯示雙方短期內難以達成共識。

伊朗 美伊 華府

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