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超市冰箱遭駭後 歐盟資安首長：家電恐成下一目標

中央社／布魯塞爾10日綜合外電報導
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法國至少350家超市冰櫃遭駭、溫度設定被竄改，導致肉品與冷凍食品腐壞。（路透）
法國至少350家超市冰櫃遭駭、溫度設定被竄改，導致肉品與冷凍食品腐壞。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

歐盟資安首長指出，超市冰箱遭駭顯示物聯網風險升高，未來家電、路由器等都可能成為攻擊對象，呼籲歐洲加大資安投資與防護。

在近期超市冷藏設備接連遭到網路攻擊後，歐盟資安首長今天警告，下一個目標可能輪到家用電器，敦促歐洲投入更多資金以應對日益嚴峻的網路威脅。

法新社報導，今年10月到11月期間，至少12個歐洲國家的超市遭到網路攻擊，其中以法國受影響最為嚴重。

歐盟網路安全局（ENISA）常務董事勒帕薩爾（Juhan Lepassaar）說：「資安絕不應該、也不能事後才來補救。今天遭殃的是冰箱，明天可能是路由器，後天就可能輪到各類家電等。」

總部位於雅典的歐盟網路安全局在布魯塞爾公布最新的歐盟資安現況兩年期報告。勒帕薩爾在當地接受法新社訪問時，呼籲製造商在產品開發時落實安全設計，「所有事故其實都能避免，問題是我們準備好為此投資了嗎？網路安全代價可不菲」。

勒帕薩爾表示，資安之所以至關重要，是因為「身為公民、身為個人，你所依賴的每項服務都包含數位元素，其中只要有一段程式碼沒有受到保護，就可能遭到駭客入侵」。

他指出，最糟情況將是失去日常生活所依賴的各項服務，「例如警察無法到場、消防隊無法出動、醫院無法運作，或是大眾運輸無法將你送達目的地」。

「這些都是我們賴以正常生活、而且必須全天候運作的服務，一旦這些服務無法正常運作，我們就會立即受影響。」

有上百家法國超市在10月11日與12日遭受網路攻擊，導致店內冰箱和冷凍庫溫度升高，迫使許多店家丟棄全部庫存易腐食品。

法國政府9日認定，伊朗革命衛隊（IRGC）需為這起針對超市的網攻負責。

勒帕薩爾未直接就法國的指控置評，但他指出已知有親伊朗、俄羅斯當局的「國家級行為者」持續鎖定歐洲發動攻擊，且彼此之間「大量合作」。

勒帕薩爾說：「中國、伊朗、北韓都有許多具有國家背景的行動威脅者，也的確以歐洲企業和歐洲利益為攻擊目標。」

他對歐盟明年將全面生效的資安規則，以及歐盟「將ENISA的規模和資源都增加一倍」的計畫表示歡迎，稱這是好的開始，還說相關措施「永不嫌多」。

精華 FAQ

  • 因為近期超市冷藏設備已接連遭網路攻擊，顯示日常連網設備的弱點正被放大；他認為冰箱、路由器到各類家電都可能被駭客鎖定。

  • 今年10月到11月，至少12個歐洲國家的超市遭攻擊，其中法國受害最嚴重；部分店家的冰箱與冷凍庫升溫，只能丟棄大量易腐庫存。

  • 勒帕薩爾呼籲把安全設計前移到產品開發階段，並強調資安投入不能事後補救；他也肯定歐盟將強化規則、擴大ENISA資源的方向。

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