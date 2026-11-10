法國控伊朗革命衛隊駭全歐超市冰箱 擬號召歐盟制裁

法國巴黎連鎖超市「Intermarché」的製冷系統10月遭網路攻擊，導致多家門市食物腐爛並引發火災。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 法國認定近期多家超市冷藏設備遭駭事件由伊朗革命衛隊策劃，已對相關人員展開調查，並準備號召歐盟祭出制裁。

上個月震驚全歐的超市冷藏設備駭客 攻擊事件，法國外長巴霍（Jean-Noël Barrot）9日在巴黎參加七國集團（G7）外長會議後接受媒體採訪時表示，「可以確認，此次襲擊的責任在於伊朗 伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。」

衛報報導，巴霍嚴厲譴責這是一起「規模空前、前所未見的侵略行為」，構成對國家重大利益的重大違反。法方已召見伊朗駐法大使，表達最強烈抗議，並將推動全歐範圍的制裁，以懲戒涉案者。

據法國媒體9日報導，巴黎檢方已就近期法國數百家超市冷卻系統遭網路攻擊一事立案調查。調查人員「在國家專業機構的支持下」，發現該組織特有的攻擊手法，包含「使用波斯語以及指向部位於伊朗境內終端設備的IP位址」。

法國外交部同日發表聲明指出，經調查認定，這起具破壞性的網路攻擊，是由隸屬伊朗革命衛隊電子與網路中心的人員實施。

巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）進一步指出，涉案單位為革命衛隊旗下網路戰部隊「沙希德・卡韋赫」（Shahid Kaveh）。巴黎檢察廳已正式對該部隊負責人及相關嫌疑人立案調查，罪名包括「在有組織犯罪集團架構下對自動化資料處理系統進行欺詐性攻擊」，以及「造成危害人身安全的破壞」，且因「效忠外國勢力（伊朗）」而罪加一等。

報導指出，這支網路部隊自2020年起便相當活躍，過去曾被指針對美國水資源分配系統發動網路攻擊。此次行動則將目標轉向法國民生零售設施。

事件發生於10月11日晚間至12日，法國數百家超市遭駭客遠端入侵冷藏及冷凍設備。根據報導，受影響店舖多達700家，駭客透過操控數位溫控器，強行改變冷藏設備設定，令大量生鮮及冷凍食品無法保存，被迫下架報廢。

部分報導指出，遭入侵設備的設定溫度從原本攝氏零下27度，被調高至攝氏50度以上，造成數千噸食品損失，部分店舖甚至因設備異常引發火災及灑水系統啟動，進一步擴大財物損失。全法經濟損失估計達數百萬歐元。

法國政府認為，這次攻擊不只是一般商業網路犯罪，而是涉及外國勢力的蓄意破壞。隨著調查結果公布，法國將尋求歐洲盟友共同採取制裁措施，伊朗官方截至目前尚未對法方指控作出回應。