教宗良14世阿根廷主持露天彌撒 籲重視家庭價值

教宗良十四世11月9日抵達阿根廷布宜諾斯艾利斯主教座堂，向現場信眾揮手致意。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 教宗良14世在阿根廷首都主持大型露天彌撒，強調家庭是信仰與價值傳承核心，並呼籲社會正視暴力、成癮與就業不穩等危機。

天主教教宗 良14世（Pope Leo XIV）9日在阿根廷 首都布宜諾斯艾利斯主持露天彌撒。他談及家庭暴力、青年成癮及就業不穩等問題，強調家庭是傳承信仰與價值的場所。阿根廷官方統計，現場約250萬人參與。

8日晚間起，來自阿根廷各地天主教信眾與家庭陸續聚集在首都教宗車隊行經路線及彌撒舞台周邊徹夜露宿。

住在布宜諾斯艾利斯省底格里（Tigre）的丹妮耶拉（Daniela）表示，她清晨5時30分抵達現場，與母親及孩子一同守候在路旁，「教宗的到來為阿根廷帶來久違的希望與和平力量，這正是當前社會最需要的」。

9歲男孩湯瑪斯（Tomas）分享心情，並表示教宗讓他感到非常喜悅，能親眼看到教宗十分開心。簡單直接的話語，呈現出宗教盛會跨越年齡的感染力。

不過，由於9日教宗座駕行進速度較快，未如先前烏拉圭行程般頻繁停下來與群眾互動，讓部分夾道群眾感到些許可惜，阿根廷露天彌撒群眾中，也有許多來自巴西、委內瑞拉或歐洲的旅客。

面對飽受經濟動盪與社會轉型陣痛的阿根廷，教宗良14世在彌撒講道中將核心深刻指向家庭，強烈呼籲社會正視缺乏穩定工作、家庭暴力、痛苦分離及嚴重影響年輕世代的成癮問題等複雜危機，直言這些因素正加速破壞家庭關係，延伸至整體社會。

他強調，家庭是傳承信仰與價值的場所，也能成為推動阿根廷革新的力量。

教宗良14世結束布宜諾斯艾利斯首場大型彌撒後，將陸續與勞工界、宗教領袖及青年交流，10日起將前往科爾多瓦（Cordoba）、盧漢（Lujan）聖母朝聖地主持彌撒、探訪監獄，結束阿根廷行程後轉往秘魯。

11月9日，阿根廷布宜諾斯艾利斯主教座堂外，信眾聚集等候教宗良十四世到訪。（歐新社）