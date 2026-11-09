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日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

記者張鈺琪／即時報導
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日本首相高市早苗。（歐新社）
日本首相高市早苗。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

日本擔心高市早苗出席深圳APEC時遭習近平冷遇，已要求中方給予同等禮遇；但在中日關係緊張下，雙方正式會晤機率不高。

亞太經合會（APEC）經濟領袖會議將於11月18日至19日在中國深圳舉行。日本政府據報正設法避免首相高市早苗在會議期間遭中國國家主席習近平冷遇。知情人士透露，日方已向中方尋求保證，希望習近平給予高市與其他國家領導人同等的禮遇，若會議出現任何不尋常安排，日本將提出抗議。

彭博社9日報導，日本官員預期，身為東道主的習近平至少會按照慣例與高市早苗握手。不過，過去一年中日關係已跌至1972年兩國邦交正常化以來的低谷之一，習近平是否會給予高市這樣的禮遇存在變數。

報導指，2014年中國上一次主辦APEC經濟領袖會議時，中日關係同樣緊張，習近平仍與時任日本首相安倍晉三握手。但與目前不同的是，當時雙方早在數月前就已為緩和關係進行鋪墊。

歐亞集團（Eurasia Group）資深分析師、前美國外交官Jeremy Chan表示，過去一年，北京對日本的言論攻擊更加針對個人，其中許多都集中在高市身上，這增加了中國可能利用APEC場合，透過降低高市待遇或批評日本，讓高市難堪的可能性增加。

中日關係自高市去年11月表示，若中國對台動武，可能構成日本可行使集體自衛權的「存立危機事態」。彭博指，北京隨後限制對日本出口稀土，並採取限制海鮮進口、呼籲中國民眾避免赴日旅遊等措施。高市至今拒絕撤回涉台言論，並持續推動令北京不滿的安全政策。

據熟悉會議安排的知情人士透露，高市與習近平在APEC期間舉行正式會晤的可能性不大，雙方接觸很可能僅限於正式議程中的慣例性互動，例如領袖晚宴，屆時習近平預計將與每位領導人見面並互致問候。

此外，美國總統川普、俄羅斯總統普亭也正計畫在APEC期間與習近平舉行三方會晤。彭博社分析，這可能增加高市被視為遭華府孤立的風險。高市則有機會在APEC前的東協峰會期間，於馬尼拉與川普碰面，藉此向北京傳遞訊息。

東京大學政治學教授谷口將紀表示，面對即將到來的APEC會議，高市只需要冷靜、穩健地應對，沒有必要無端挑釁中國，反過來說，日本也完全沒有理由向中國卑躬屈膝。

精華 FAQ

  • 因為中日關係近年急遽惡化，北京對高市本人及日本政策的批評更具針對性，日方擔心習近平在主場場合降低接待規格，藉此讓高市難堪。

  • 日本已要求中方保證給予高市與其他領導人相同禮遇，若出現不尋常安排，日方將提出抗議，以避免首相在國際場域被刻意冷落。

  • 知情人士認為正式會晤機率不大，兩人較可能只在領袖晚宴等正式議程中短暫互致問候，屬於慣例性接觸，而非實質雙邊會談。

APEC 高市早苗 日本

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