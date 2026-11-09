波蘭6死15傷掃射案 槍手傷重不治

波蘭警方巡邏車8日停在克拉科夫中央市集廣場槍擊案現場，警方拉封鎖線在現場駐守。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 波蘭克拉科夫市中心廣場發生掃射案造成6死15傷，嫌犯送醫後不治，當局已定調為恐怖攻擊並調查其極右民族主義背景。

路透9日援引波蘭 警方說法報導，克拉科夫市中心廣場槍擊 案嫌犯送醫後傷重不治。

這名槍手7日駕車在波蘭第二大城克拉科夫中央市集廣場向路人開槍掃射，造成6人死亡至少15人受傷，警方還在嫌犯家中發現另外三具遺體，是嫌犯的父母及一名姊妹。

這名20多歲嫌犯當時遭警方開槍擊中，送醫治療接受多次手術，最後傷重不治。當局已將這起案件定調為恐怖攻擊。

這起槍擊案震驚全波蘭，引發全國哀悼並加強維安。波蘭警方尚未公布槍手身分，波蘭內政部 長基爾文斯基說，槍手似乎「對極右派意識形態感到著迷」，並抱持「極端民族主義觀點」。

內政部發言人卡洛琳娜．加萊茨卡說，專家正對嫌犯的衣物進行檢驗。路透指出，加萊茨卡告訴TOK FM廣播電台，這些布標與多種圖案相關，專家正在進行分析。

當地射擊俱樂部發言人希布8日告訴路透，嫌犯是該俱樂部一員，而且似乎是位射擊高手。