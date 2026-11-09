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波蘭6死15傷掃射案 槍手傷重不治

編譯羅方妤／即時報導
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波蘭警方巡邏車8日停在克拉科夫中央市集廣場槍擊案現場，警方拉封鎖線在現場駐守。（...
波蘭警方巡邏車8日停在克拉科夫中央市集廣場槍擊案現場，警方拉封鎖線在現場駐守。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

波蘭克拉科夫市中心廣場發生掃射案造成6死15傷，嫌犯送醫後不治，當局已定調為恐怖攻擊並調查其極右民族主義背景。

路透9日援引波蘭警方說法報導，克拉科夫市中心廣場槍擊案嫌犯送醫後傷重不治。

這名槍手7日駕車在波蘭第二大城克拉科夫中央市集廣場向路人開槍掃射，造成6人死亡至少15人受傷，警方還在嫌犯家中發現另外三具遺體，是嫌犯的父母及一名姊妹。

這名20多歲嫌犯當時遭警方開槍擊中，送醫治療接受多次手術，最後傷重不治。當局已將這起案件定調為恐怖攻擊。

這起槍擊案震驚全波蘭，引發全國哀悼並加強維安。波蘭警方尚未公布槍手身分，波蘭內政部長基爾文斯基說，槍手似乎「對極右派意識形態感到著迷」，並抱持「極端民族主義觀點」。

內政部發言人卡洛琳娜．加萊茨卡說，專家正對嫌犯的衣物進行檢驗。路透指出，加萊茨卡告訴TOK FM廣播電台，這些布標與多種圖案相關，專家正在進行分析。

當地射擊俱樂部發言人希布8日告訴路透，嫌犯是該俱樂部一員，而且似乎是位射擊高手。

精華 FAQ

  • 案發於克拉科夫中央市集廣場，槍手駕車向路人開槍掃射，造成6人死亡、至少15人受傷。警方後來在嫌犯家中又發現3具遺體，分別是他的父母與一名姊妹。

  • 嫌犯當時遭警方開槍擊中，隨後被送醫治療並接受多次手術，但因傷勢過重，最後仍宣告不治。路透引述波蘭警方說法指出，相關死亡消息來自醫療與警方通報。

  • 波蘭當局已將此案定調為恐怖攻擊。內政部長表示，槍手似乎對極右派意識形態著迷，並抱持極端民族主義觀點；警方也正檢驗其衣物上的布標與圖案。

內政部 槍擊 波蘭

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