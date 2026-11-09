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埃及火車追撞事故 7死112傷

編譯羅方妤／綜合8日電
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埃及吉薩省愛亞特8日發生火車追撞事故，民眾聚集在脫軌的列車附近。（美聯社）
埃及吉薩省愛亞特8日發生火車追撞事故，民眾聚集在脫軌的列車附近。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

埃及吉薩附近8日發生火車追撞事故，造成7人死亡、112人受傷，當局已派救護車、起重機與應變小組救援，並全面調查肇因。

英國廣播公司（BBC）報導，埃及衛生部表示，位於首都開羅西南方約20公里的吉薩（Giza）附近，8日發生火車追撞事故，已7人死亡，112人受傷。

埃及鐵路當局指出，一列從吉薩南下、開往開羅以南城市法尤姆（Fayoum）的火車，追撞另一列從開羅南下、開往阿斯旺（Aswan）的列車。現場照片顯示，多節車廂脫軌，甚至翻落路堤。

當地居民艾哈邁德說，事故發生後，周邊村莊的居民第一時間趕到現場，幫助傷員脫困，並從傾覆車廂下救出受傷乘客。

埃及衛生部表示，已派遣至少72輛救護車趕赴事故現場。當地媒體報導，死者中包括一名火車駕駛。埃及政府表示，當地醫院已進入「高度戒備狀態」，因應大量傷患送醫。

BBC報導，往返吉薩與上埃及（Upper Egypt）地區的列車服務已暫停。事故發生地點位於吉薩省尼羅河西岸的愛亞特（Al-Ayyat），埃及鐵路當局已派遣緊急應變小組及大型起重機前往現場協助救援。

埃及總統塞西向遇難者家屬表示哀悼，並已指示相關部門提供必要醫療救治，迅速調查事故原因，依法追究相關責任人責任。

愛亞特過去也曾發生埃及史上最嚴重的鐵路事故之一。2022年，當地一列火車發生火災，造成超過370人死亡。

精華 FAQ

  • 事故發生在首都開羅西南方約20公里的吉薩附近愛亞特，造成7人死亡、112人受傷，傷亡人數仍可能隨後續清查再調整。

  • 一列從吉薩南下開往法尤姆的火車，追撞另一列從開羅南下開往阿斯旺的列車，導致多節車廂脫軌，部分甚至翻落路堤。

  • 埃及已派遣至少72輛救護車趕赴現場，並讓醫院進入高度戒備狀態，同時暫停相關列車服務，指示徹查事故原因並追究責任。

埃及

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