教宗良十四世烏拉圭舉行彌撒 籲南美搭橋化分歧

羅馬天主教宗良十四世（中）8日走訪南美洲國家烏拉圭，在烏拉圭西部白三杜主持彌撒。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 教宗良十四世在烏拉圭主持南美首場彌撒，呼籲社會搭建溝通橋梁；他接著將訪問阿根廷，並在政治緊繃背景下為貧弱群體發聲。

教宗良十四世 7日主持他上任後在南美洲的首場彌撒，呼籲信眾搭建溝通的橋梁，化解分歧。彌撒於烏拉圭西部白三杜（Paysandu）舉行。在烏拉圭停留三天後，良十四世8日將進行自近40年前若望保祿二世以來，教宗首次訪問阿根廷 。在阿根廷社會局勢緊張的背景下，教宗將為窮人和弱勢群體發聲。

路透報導，這是自1988年以來教宗首訪烏拉圭，71歲的良十四世也是首位造訪經濟重鎮白三杜的教宗。約4萬名民眾冒雨到場迎接，其中許多人等候了一整夜。良十四世向他們喊話，希望這個政治立場嚴重分歧的地區能弭平歧見。

良十四世彌撒講道時，以附近連接烏拉圭與阿根廷的阿狄加斯將軍國際大橋（General Artigas International Bridge）為喻。他說：「不難想像一座橋能帶來哪些益處：開放、溝通與交流。正因如此，成為搭橋的人才這麼重要！」 他說：「這是我們所有人都蒙召承擔的使命：搭建橋梁、強化連結、團結彼此、促進溝通。」

71歲的教宗上周五起展開烏拉圭、阿根廷、秘魯為期12天的三國訪問。這是他10月13日接受切除右肺局部組織手術、確診肺腺癌後首次外訪。南美多國存在政治兩極化、撕裂社會的現象。

良十四世8日前往阿根廷，這位首位出生於美國的教宗向阿根廷總統米雷伊發表的談話備受矚目。

自由主義者米雷伊被視為美國總統川普的親密盟友，而良十四世的談話可能凸顯出梵蒂岡與米雷伊之間的緊張關係。

米雷伊競選時手持電鋸，象徵承諾大砍政府支出，以改善國家財政。但米雷伊的撙節政策遭天主教會批評，認為最貧困民眾受到的衝擊最大。此外，米雷伊也大力支持對伊朗的戰爭，良十四世則曾批評這場戰爭，因而惹怒川普。

路透指出，良十四世每次出訪均向到訪國政府發表談話，通常會審慎使用外交用語，但他最近在國際舞台上的發言轉趨強硬，譴責全球領導階層的施政走向。

預料他不會直接點名批評米雷伊，但可能提及阿根廷政策或國際事件，政治觀察家將仔細解讀這些談話。