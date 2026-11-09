加薩暴雨 7萬帳篷泡在水中、災民無處棲身

豪雨侵襲飽受戰火蹂躪的加薩走廊，大批難民帳篷泡在水中。（路透） A displaced Palestinian stands in a partially flooded tent camp during a rainy day in Gaza City, November 7, 2026. REUTERS/Dawoud Abu Alkas【作者：路透通訊社，日期：2026-11-07，數位典藏序號：20261107153213229】

AI摘要 文章摘要整理： 加薩遭首場冬季暴雨侵襲，約7萬頂帳篷被淹、數十萬災民受困，當局與人道組織呼籲國際立即介入救援。

受戰火蹂躪的加薩 6日晚至7日遭受首場冬季風暴吹襲，暴雨造成中部和北部水浸。巴勒斯坦 當局表示，數以萬計流離失所民眾居住的帳篷泡在水中，導致他們無處棲身。

中央社引述法新社報導，由哈瑪斯 掌控的政府媒體辦公室發布聲明指出，降雨首日就有約「7萬頂帳篷遭洪水淹沒，數以萬計人受到影響」。聲明也提到，加薩各地有數十面原已龜裂的牆壁和屋頂坍塌，造成多人受傷，其中有些人傷勢嚴重。

加薩民間防衛機構發言人巴薩爾（Mahmoud Bassal）告訴記者，當局在一夜之間接獲超過1500通求助電話，民眾表示帳篷遭洪水淹沒，急需援助。他說，民防部門「目前在沒有任何設備或資源的情況下展開行動」。

巴薩爾說，當局已向國際社會及人道組織發出緊急求救信號，懇請他們立即採取行動，協助數十萬災民渡過險境。

45歲的赫希（Um Muhammad al-Hersh）與家人住在加薩西部的難民營，她說，「我們來不及搶救床墊，所有的衣服都濕透了，我們每年冬天都要經歷一次這樣的苦難」。

34歲的奧德（Maryam Odeh）與孩子住在加薩中部迪爾巴拉（Deir Al-Balah），她對記者說，「我們已經不知道該如何保護我們的孩子了。孩子問我今晚睡在哪邊，我卻答不上來」。

巴勒斯坦民間社會組織聯盟發布聲明警告，一場「威脅數十萬居民生命的災難」已迫在眉睫，並指出疾病與傳染病可能擴散的風險。

這個由數十個地方機構和組織組成的聯盟呼籲國際社會「向以色列施壓，要求其允許人道主義援助無限制地進入加薩」。

非政府人道主義組織丹麥難民委員會表示，加薩市6日晚起12個小時降雨量達60毫米，約占當地全年降雨量的15%，超過95萬人居住在面臨水浸風險的區域。

豪雨侵襲飽受戰火蹂躪的加薩走廊，大批難民帳篷泡在水中。（路透）