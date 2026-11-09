以色列在野領袖組閣 3條路都難走…若失敗 內唐亞胡還有機會

以色列總統赫佐格(右)委任以色列國防軍前參謀總長、正直黨領袖艾森科特組閣。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 以色列總統赫佐格授權在野領袖艾森科特組閣，但他面對黨派分歧與合作條件難以達成，成功機率偏低，失敗後內唐亞胡仍可能再度取得組閣權。

紐約時報 報導，以色列 總統赫佐格7日宣布，授權在野陣營領袖、前參謀總長艾森科特籌組內閣，他最多有六周時間整合各黨組成聯合政府，但可能參與聯合政府的各方目前充滿歧見，成功組閣的希望不大，若艾森科特失敗，他的主要對手、現任總理內唐亞胡 可能獲得組閣機會。

艾森科特在社媒平台X發文表示：「現在是成立全國緊急政府的時候了。我會竭盡所能，確保不負所託。」他有28天的時間組閣，必要時可再延長14天。

不過，路透指出，艾森科特面臨的三條組閣途徑都困難重重。一是籌組少數政府，在關鍵議題上仰賴兩個阿拉伯政黨「聯合阿拉伯民主黨」與「聯合名單」支持；二是拉攏極端正統猶太教政黨，但他們以信仰為由拒絕讓該教派青年男子服役，艾森科特陣營則堅持極端正統派也必須保衛國家；第三條路是與內唐亞胡籌組聯合政府。分析人士認為，三種方案都不太可能實現。

儘管兩個阿拉伯政黨支持艾森科特優先組閣，他仍拒絕與兩政黨合作，表示對方尚未同意他提出的條件，包括承認以色列是猶太民主國家，以及公開認定哈瑪斯是必須瓦解的恐怖組織。此外，艾森科特陣營中的部分右翼政黨，也拒絕加入仰賴阿拉伯政黨支持的政府。

若艾森科特組閣失敗，赫佐格可另選人選，最可能是內唐亞胡，給予4周組閣時間。若第二人也失敗，國會還可推舉第三名議員，在14天內做最後嘗試。若仍無人成功，國會將解散並重新選舉。新政府成立前，內唐亞胡將繼續擔任看守總理。

66歲的艾森科特立場中間偏右，2022年才踏入政壇，曾在2023年10月7日哈瑪斯攻擊以色列後，短暫加入內唐亞胡的戰時內閣，之後重返反對派。他曾抨擊內唐亞胡處理加薩戰事的方式，並誓言不與內唐亞胡共同執政。艾森科特的兒子與兩名姪甥輩親人均在加薩作戰時陣亡。