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大馬印度教徒歡慶屠妖節 祈福團聚傳遞光明與喜悅

中央社／吉隆坡8日專電
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8日是屠妖節，馬來西亞首都吉隆坡十五碑的印度教寺廟迎來祈福信徒，神職人員為信徒灌...
8日是屠妖節，馬來西亞首都吉隆坡十五碑的印度教寺廟迎來祈福信徒，神職人員為信徒灌頂祝福。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

大馬印度教徒歡慶屠妖節，十五碑小印度舉行祈福團聚與文化活動，首相安華及多名部長也發文祝賀，強調光明、團結與多元共融。

今天是印度教徒的重要節日屠妖節，吉隆坡「小印度」十五碑迎來祈福與團聚的節慶時刻。信徒前往寺廟祈福，虔誠之情溢於言表，也透過油浴、換新衣與分享糖果等習俗，迎接象徵光明戰勝黑暗的節日，與親友共享喜悅。

2026年全馬屠妖節慶典將於14日在十五碑小印度（Little India, Brickfields）舉行，預計吸引約5000人參與，安排傳統印度舞蹈、文化表演、武術展示及歌手演出，展現馬來西亞多元文化特色。

屠妖節（Deepavali）又稱排燈節（Diwali），象徵光明戰勝黑暗、善良戰勝邪惡。節日來源有不同傳說，其中一個神話來自印度史詩「羅摩衍那」（Ramayana），敘述王子羅摩（Rama）的妻子悉多（Sita）被羅波那（Ravana）綁架到傳說中的楞伽國（Lanka，現今斯里蘭卡），猴神哈努曼（Hanuman）協助羅摩跨海救妻，羅摩與哈努曼軍隊聯手殺死羅波那後，再返回北方的阿尤德亞（Ayodhya）登基為王。

許多印度教家庭一早進行油浴，象徵淨化身心，接著換上新衣、祈禱，並與親友團聚。家戶也會點亮油燈，寄託對光明與美好生活的期盼。

位於吉隆坡中央車站附近的十五碑，是印度社群聚集的街區，沿街可見印度料理餐廳、傳統服飾、金飾商家與花環攤位。節慶期間，商場與建築物入口也常可見米繪（Kolam）或藍果麗（Rangoli）裝飾，以米粒、米粉等材料排列出花卉、孔雀或幾何圖案，繽紛色彩增添節日氣氛。

首相安華（Anwar Ibrahim）也透過社群媒體臉書（Facebook）發文祝賀屠妖節快樂。他說，屠妖節帶來喜悅的光芒，弘揚「光明之節」的精神，象徵光明戰勝黑暗、善良戰勝邪惡，以及知識使人擺脫無知與傲慢束縛的力量。

安華表示，在以多元文化與傳統為根基的多元社會中，應持續強化相互尊重、理解及接納差異的價值，讓這個節慶成為凝聚團結、拉近族群距離的契機，並培養仁愛精神，關懷有需要的群體，希望今年的屠妖節能注入新精神，培養更開放、純正與進步的思維，進而提升人民尊嚴，鞏固國家和諧。

印度教徒阿拉文（Aravinth）今天在印度寺廟前接受中央社訪問表示，屠妖節意味著聚會，大家因為工作等因素分散各地；屠妖節正是與家人、朋友和父母等相聚的日子。

阿拉文接著說，「其實屠妖節大清早奶奶和爺爺會叫醒大家，然後我們會洗油浴、祈禱，接著他們會給我們新衣服、鞭炮和糖果，然後放鞭炮、吃糖果，分送糖果給親朋好友，這就是『我們的快樂』」。

他指出，排燈節就是快樂，也能和朋友、同事還有家人團聚，展現強大的團結就是一種快樂，「排燈節對我們來說就意味著快樂」。

阿拉文說：「家人拜完寺廟後，我們大概會陪孩子玩鞭炮，如果可以的話，也會和家人一起去看電影，然後在家裡享用美食。」

另外，包括通訊部長法米（Fahmi Fadzil）、高等教育部長贊比里（Zambry bin Abdul Kadir）及通訊部副部長張念群（Teo Nie Ching）等官員也獻上祝福，呼籲民眾珍惜親情、增進鄰里情誼、關懷有需要的群體，並提醒返鄉及出遊民眾謹慎駕駛，共享平安與團結的節慶。

8日是印度教徒的重要節日屠妖節，馬來西亞首都吉隆坡十五碑印度教寺廟內，一名印度裔...
8日是印度教徒的重要節日屠妖節，馬來西亞首都吉隆坡十五碑印度教寺廟內，一名印度裔女孩雙手合十、神情專注，與信徒們一同祈福，迎接象徵光明戰勝黑暗的佳節。（中央社）

8日是屠妖節，馬來西亞首都吉隆坡十五碑猴神廟迎來祈福信徒，民眾身穿傳統服飾前往寺...
8日是屠妖節，馬來西亞首都吉隆坡十五碑猴神廟迎來祈福信徒，民眾身穿傳統服飾前往寺廟，歡度佳節。（中央社）

8日是屠妖節，馬來西亞印度教徒身穿色彩鮮豔的服飾，在首都吉隆坡十五碑印度教寺廟內...
8日是屠妖節，馬來西亞印度教徒身穿色彩鮮豔的服飾，在首都吉隆坡十五碑印度教寺廟內開心合影，洋溢節慶喜悅。（中央社）

精華 FAQ

  • 信徒前往寺廟祈福，進行油浴、換新衣、點油燈與分享糖果，街區也有米繪裝飾與商家布置，整體展現濃厚的屠妖節氣氛與團聚意義。

  • 慶典將於14日在十五碑小印度舉行，預計吸引約5000人參與，安排傳統印度舞蹈、文化表演、武術展示及歌手演出，呈現馬來西亞多元文化特色。

  • 安華與法米、贊比里、張念群等官員祝賀節日快樂，呼籲民眾珍惜親情、增進鄰里情誼、關懷有需要者，並提醒返鄉與出遊者謹慎駕駛，共享平安團結。

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