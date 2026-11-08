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梅蘭雄拚2027法國總統大位 主張退北約、廢核電、恢復60歲退休

編譯中心／綜合7日電
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AI摘要

文章摘要整理：

法國極左翼領袖梅蘭雄公布2027年施政綱領，承諾恢復60歲退休、調高最低工資，並主張退北約、廢核電與強化財富再分配。

有望角逐法國2027總統大位的極左翼代表梅蘭雄7日發表2027年施政綱領，他將承諾提高最低工資，並將退休年齡恢復至60歲。

中央廣播電台引述路透報導，現年75歲的梅蘭雄被視為左翼陣營最強勁的人選。最新民調顯示，他預計將在明年4月的總統大選闖進第二輪決選，對決極右翼的雷朋，但民調也同時指出，他最終恐在決選中敗北。

他的施政綱領標題為「共同的未來」（L'Avenir en commun），是他所屬政黨「不屈法國」（LFI）推出的第五版施政綱領，內容大致重申梅蘭雄歷次參選總統的主軸政策。

其核心主張之一，是廢除總統馬克宏的年金改革；該改革先前為了改善國家財政，將法國法定最低退休年齡從62歲逐步調高至64歲。LFI表示，對於已投保納稅滿40年的人，該黨將恢復60歲退休制度。

施政綱領同時主張，將每月實領最低工資調高，同時規畫廢除資本收益單一稅率、提高對最富裕階層的課稅，並對民生必需食品設定價格上限。

LFI也重申，支持逐步淘汰核電、並轉型為100%再生能源供電系統，包括取消原定的EPR2核反應爐計畫，且反對將既有核電廠的運轉年限，延長超過 60 年。

在外交政策方面，梅蘭雄重申他長期以來對北約的批評，並呼籲法國逐步退出，首先從退出聯合作戰指揮體系開始，然後分階段退出北約，並拒絕將國內生產總值（GDP）的5%用於國防開支。

另據香港文匯報報導，綱領補充說，梅蘭雄領導的法國仍將根據歐盟條約，向歐盟國家提供援助。該黨同時反對「太空軍備競賽」，承諾關閉北約位於法國圖盧茲的太空中心。

綱領中也呼籲，加強對國內產業的保護，包括鼓勵生產線回流法國的措施，並主張國家應該更積極的干預市場經濟，同時也批評德國對歐盟經濟政策的影響力。

精華 FAQ

  • 他主張提高每月實領最低工資，並將退休制度恢復到60歲；對於已投保納稅滿40年的人，LFI也承諾可適用這項退休安排。

  • 綱領明確反對馬克宏的年金改革，主張撤回把法定退休年齡逐步調高到64歲的措施，同時提高對最富裕階層課稅，並取消資本收益單一稅率。

  • 他主張法國逐步退出北約，先退出聯合作戰指揮體系，再分階段脫離；同時支持逐步淘汰核電、取消EPR2計畫，轉向100%再生能源供電。

退休 北約 民調

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