紐西蘭大選 執政聯盟席次剛過半

紐西蘭國家黨黨魁、現任總理盧克森與妻子、子女7日晚出席國家黨選舉夜活動，向支持者揮手致意。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 紐西蘭大選開票後，國家黨主導的執政聯盟以67席過半，預料可續掌政權；選戰主軸則圍繞生活成本、經濟壓力與醫療困境。

採一院制的紐西蘭 國會7日舉行大選，國家黨為首的中間偏右執政聯盟獲過半席次，可望繼續執政。部分選前民調原看好工黨為首的中間偏左聯盟或預測選情膠著，讓小黨有機會在中間偏右聯盟與中間偏左聯盟間成為「造王者」。

紐國國會共130席，即過半需至少66席。據選委會發布的選舉結果，在開出逾九成五選票後，由國家黨、行動黨和「紐西蘭第一黨」組成的執政聯盟已共斬獲67席。中間偏左聯盟則由工黨、綠黨、毛利黨及「機會黨」組成。

國、工兩大黨得票率雖都不到三成，但這在紐國現行的德國式「聯立制」選制下很正常，聯合政府已是紐國政治的常態。

紐國國會10月1日解散。據外媒報導，這次選戰的焦點包含生活成本攀高、經濟困境、基礎設施年久失修和醫院等醫療照護。今年第3季失業率升至5.7%，也創近11年新高。兼任國家黨黨魁的總理盧克森2023年上台，在選舉結果揭曉後，他可望續任總理。

盧克森（Christopher Luxon）得知選舉結果後表示，他感到振奮，國家黨再度成為國會最大黨，「我們也有了一條組成政府的道路」。但他仍審慎地說，目前仍為時尚早。