紐西蘭大選 執政聯盟席次剛過半
紐西蘭大選開票後，國家黨主導的執政聯盟以67席過半，預料可續掌政權；選戰主軸則圍繞生活成本、經濟壓力與醫療困境。
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紐西蘭大選開票後，國家黨主導的執政聯盟以67席過半，預料可續掌政權；選戰主軸則圍繞生活成本、經濟壓力與醫療困境。
採一院制的紐西蘭國會7日舉行大選，國家黨為首的中間偏右執政聯盟獲過半席次，可望繼續執政。部分選前民調原看好工黨為首的中間偏左聯盟或預測選情膠著，讓小黨有機會在中間偏右聯盟與中間偏左聯盟間成為「造王者」。
紐國國會共130席，即過半需至少66席。據選委會發布的選舉結果，在開出逾九成五選票後，由國家黨、行動黨和「紐西蘭第一黨」組成的執政聯盟已共斬獲67席。中間偏左聯盟則由工黨、綠黨、毛利黨及「機會黨」組成。
國、工兩大黨得票率雖都不到三成，但這在紐國現行的德國式「聯立制」選制下很正常，聯合政府已是紐國政治的常態。
紐國國會10月1日解散。據外媒報導，這次選戰的焦點包含生活成本攀高、經濟困境、基礎設施年久失修和醫院等醫療照護。今年第3季失業率升至5.7%，也創近11年新高。兼任國家黨黨魁的總理盧克森2023年上台，在選舉結果揭曉後，他可望續任總理。
盧克森（Christopher Luxon）得知選舉結果後表示，他感到振奮，國家黨再度成為國會最大黨，「我們也有了一條組成政府的道路」。但他仍審慎地說，目前仍為時尚早。
是的。根據選委會在開出逾9成5選票後公布的結果，由國家黨、行動黨和「紐西蘭第一黨」組成的執政聯盟共拿下67席，已超過國會130席中的66席過半門檻。 紐西蘭政治長期採聯合政府模式，這次由國家黨領軍的中間偏右聯盟對上工黨為首的中間偏左聯盟。兩大黨得票率都不到3成，但在聯立制下，聯盟席次才是決定組閣關鍵。 選戰焦點包括生活成本上升、經濟困境、基礎設施老化與醫療照護不足，且第3季失業率升至5.7%。目前兼任國家黨黨魁的總理盧克森可望續任，但他也表示現在談定局仍言之過早。
精華 FAQ
是的。根據選委會在開出逾9成5選票後公布的結果，由國家黨、行動黨和「紐西蘭第一黨」組成的執政聯盟共拿下67席，已超過國會130席中的66席過半門檻。
紐西蘭政治長期採聯合政府模式，這次由國家黨領軍的中間偏右聯盟對上工黨為首的中間偏左聯盟。兩大黨得票率都不到3成，但在聯立制下，聯盟席次才是決定組閣關鍵。
選戰焦點包括生活成本上升、經濟困境、基礎設施老化與醫療照護不足，且第3季失業率升至5.7%。目前兼任國家黨黨魁的總理盧克森可望續任，但他也表示現在談定局仍言之過早。
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