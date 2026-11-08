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鼓吹絕食升天 肯亞邪教教主餓死190童遭判200年

編譯中心／綜合7日電
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肯亞邪教教主瑪肯西被指控涉嫌謀殺190人，近日遭當地法院判處200年徒刑。(歐新...
肯亞邪教教主瑪肯西被指控涉嫌謀殺190人，近日遭當地法院判處200年徒刑。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

肯亞邪教主瑪肯西宣揚末日與絕食升天，導致大量信徒與兒童死亡，法院以190名兒童謀殺罪判其200年徒刑，事件震驚國際。

肯亞2023年爆發震驚國際的邪教集體死亡事件，自稱牧師的瑪肯西（Paul Mackenzie）宣揚末日預言，鼓吹信徒透過絕食「升天」，導致數百人喪命，其中包括大量兒童。肯亞法院6日判處教主瑪肯西200年徒刑，罪名是謀殺190名兒童。這些兒童依循他的命令挨餓致死，遺體被埋在森林中。

路透報導，瑪肯西的案件涉及約500名疑似受害者，是現代史上最嚴重的邪教相關大規模殺戮事件之一。瑪肯西被判處的200年刑期，包括與信徒餓死有關的謀殺罪100年，以及直接殺人罪100年。另有28名共犯分別被判處10年至160年不等刑期。

檢方指出，瑪肯西在肯亞東部印度洋沿岸附近的森林中，創立「好消息國際教會」（Good News International Church），長期向追隨者宣揚世界末日即將來臨，聲稱唯有透過禁食、捨棄世俗生活，才能進入天堂與上帝相會。

他的同夥威脅及毆打受害者，確保他們服從其命令。受害者骨瘦如柴的遺體散落在淺層墓穴中，有些則被棄置於茅坑內。部分受害者甚至遭到活埋。

這起事件於2023年曝光，肯亞警方接獲線報後，前往沙卡霍拉森林調查，陸續挖掘出大量埋葬遺體的墓穴。當局迄今已尋獲448具遺體，其中許多是兒童，死亡規模震驚國際社會。

對受害者家屬而言，即使主嫌遭到重判，失去親人的傷痛仍難以平復。

路透報導，肯亞男子姆維蒂（Stephen Mwiti）的妻子當年帶著6名子女前往沙卡霍拉森林，最終6名孩子全數喪命。他表示，即使瑪肯西遭到處死，也無法讓孩子重回身邊。

由於多數罹難者遺體被發現時已嚴重腐爛，辨識身分極為困難。姆維蒂說，6名子女當中，只有7歲兒子薩姆爾（Samuel）的遺骸，在出土時還能勉強辨認。

儘管瑪肯西遭判200年徒刑，部分家屬仍擔憂，他長期散播的極端宗教思想不會隨著入獄而消失，其他追隨者可能繼續受到影響。

在邪教教主瑪肯西被判刑前夕，一名肯亞父親姆維蒂在他7歲的兒子薩姆爾的墓前悲痛不已...
在邪教教主瑪肯西被判刑前夕，一名肯亞父親姆維蒂在他7歲的兒子薩姆爾的墓前悲痛不已。他的6個小孩被害，薩姆爾是唯一被確認身分者。（路透）

在瑪肯西被判刑前夕，一名肯亞父親姆維蒂在他7歲的兒子薩姆爾的墓前悲痛不已。他的6...
在瑪肯西被判刑前夕，一名肯亞父親姆維蒂在他7歲的兒子薩姆爾的墓前悲痛不已。他的6個小孩被害，薩姆爾是唯一被確認身分者。（路透）

精華 FAQ

  • 因他鼓吹信徒絕食「升天」，造成190名兒童餓死，法院認定他涉及謀殺與直接殺人等罪名，並將相關刑期合併為200年。

  • 案件約涉及500名疑似受害者，當局迄今已在沙卡霍拉森林尋獲448具遺體，多數為兒童，成為現代史上極嚴重的邪教大規模殺戮事件之一。

  • 家屬雖然看到主嫌重判，但仍無法彌補失去親人的傷痛，也擔心其長期散播的極端宗教思想不會因入獄而消失，仍可能持續影響他人。

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