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波蘭驚爆無差別槍擊6死15傷 恐嫌家中發現3近親遺體

編譯盧思綸／綜合7日電
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波蘭第二大城克拉科夫7日驚傳重大槍擊案，一名24歲波蘭籍男子駕車朝市中心廣場人群...
波蘭第二大城克拉科夫7日驚傳重大槍擊案，一名24歲波蘭籍男子駕車朝市中心廣場人群開火，造成6人死亡、15人受傷。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

波蘭克拉科夫爆發重大無差別槍擊案，24歲男子在市中心廣場開火釀6死15傷，警方稱其涉極端民族主義並在家殺害3名近親。

紐約郵報報導，波蘭第二大城克拉科夫（Krakow）7日驚傳重大槍擊案，一名24歲波蘭籍男子駕車朝市中心廣場人群開火，造成6人死亡、15人受傷，傷者包括5名外籍人士。波蘭國防部長將事件定調為恐怖攻擊。警方連開6槍制伏嫌犯，目前他正在醫院接受治療。當局另表示，嫌犯在廣場行凶前，已先在家中殺害父母及一名姊妹。

槍擊發生於當地時間下午約3時，地點是商店與餐廳林立的中央市集廣場。這座中世紀廣場是克拉科夫最熱門的觀光景點之一，當時人潮眾多。嫌犯蒙面駕駛一輛深色汽車，高速穿越廣場，並從駕駛座車窗朝外隨機開槍。

警方表示，嫌犯身穿迷彩服、頭戴頭盔並穿著防彈背心，使用AR-15步槍犯案，車內另有數把槍械及彈藥。一名電車駕駛也通報，行經廣場附近時遭車內男子開槍射擊，駕駛室車窗被擊碎。

現場流傳影片顯示，槍聲接連響起，民眾驚慌奔逃，廣場陷入混亂。另有影片拍到，2人倒在染血的鋪石地面上，旁人試圖為他們急救。

另一段現場影片拍下警方制伏嫌犯的過程。一名員警走近已倒地的嫌犯，近距離連開6槍，隨後跪在他身旁，似乎正在移除武器。警方表示，嫌犯在交火後遭拘捕並送醫。

根據警方，廣場槍擊案的6名死者為4女2男，其中至少一人是英國公民，另有3名波蘭籍女性，其餘2人身分尚待確認。

當局隨後在距離克拉科夫約2小時車程的聖十字地區奧斯特羅維茨，發現嫌犯父母及一名手足陳屍家中。

內政部長基爾文斯基表示，嫌犯迷戀極右派意識形態，抱持「非常、非常激進」及「極端民族主義」觀點。警方目前認定他是單獨犯案。

圖斯克向罹難者家屬致哀，形容事件是「一場極不尋常的悲劇」，並宣布8日及9日為全國哀悼日。

精華 FAQ

  • 根據報導，這起發生在中央市集廣場的槍擊案共造成6人死亡、15人受傷，傷者中還包括5名外籍人士，現場一度陷入恐慌與混亂。

  • 嫌犯駕駛深色汽車高速穿越廣場，從車窗向人群隨機開火，使用AR-15步槍犯案；警方隨後與其交火，連開6槍將他制伏並送醫。

  • 當局在距離克拉科夫約2小時車程的住家發現其父母和一名姊妹陳屍家中，警方並指他迷戀極右派與極端民族主義，初步認定為單獨犯案。

波蘭 槍擊 遺體

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