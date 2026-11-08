歐洲炸彈恐嚇潮 從航班擴至電視台 恐嫌：這只是開始

愛爾蘭國營媒體RTE收到炸彈威脅，緊急疏散員工。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 歐洲多國接連遭航班與媒體炸彈恐嚇，雖未發現爆裂物，但事件已造成航班改道、戰機護航與電視台疏散，外界懷疑可能是混合戰的一環。

歐洲多國近日接連傳出客機炸彈恐嚇事件，6日再有至少9國、18架次航班受到波及，部分客機被迫改道或緊急降落，各國甚至出動戰機升空護航，但經搜查均未發現爆裂物。恐嚇行動更從航空運輸擴大至新聞媒體，英國、愛爾蘭及保加利亞多家電視台接獲炸彈威脅，部分媒體緊急疏散員工。歐洲安全專家懷疑，這波大規模干擾可能涉及「混合戰」，但幕後主使者及動機仍待釐清

綜合路透及衛報報導，6日受到炸彈威脅的航班，涵蓋保加利亞、賽普勒斯、法國及匈牙利等國，包括往返捷克布拉格的9架航班、飛越法國領空的4架客機，以及飛往保加利亞首都索菲亞的2架班機。另有一架從葡萄牙 里斯本飛往義大利 羅馬的客機受到影響，匈牙利空軍更三度出動戰機，護航飛越領空的民航機。

英國天空電視台、愛爾蘭國家廣播電視台RTE等4間傳媒，以及保加利亞的Nova TV，亦接獲炸彈恐嚇電郵。RTE一度疏散工作人員，導致播出受到影響約3小時。

恐嚇電郵以「給西方的信息」為題，發件人署名米哈伊爾．安德羅波夫（Mikhail Andropov），自稱是本周航班威脅幕後組織領袖之一，並威脅已在涉事傳媒大樓放置爆炸裝置，45分鐘後引爆，並揚言「這只是開始，歐洲未來還有更多」，還寫下「我們想讓全世界都知道我們」、「時鐘正在倒數」等字句，試圖製造恐慌。

由於寄件者與前蘇聯領導人尤里．安德羅波夫同姓，引發外界揣測，但目前沒有證據顯示俄羅斯涉及相關事件，也無法排除有人刻意冒名嫁禍。各國尚未確認寄件者真實身分，亦未公布相關逮捕消息。

近期歐洲除航空炸彈威脅外，還發生超市冷藏系統遭網路攻擊等事件，部分醫療及民生設施也傳出安全疑慮。義大利總理梅洛尼指出，近期受到攻擊的對象包括食品供應、醫院及交通運輸等民用基礎設施。

安全情報公司Dyami執行長斯豪滕認為，這類行動可能屬於混合戰的一環，目的未必是實際引爆炸彈，而是透過持續製造恐慌，干擾民眾生活與交通運作，迫使政府及企業投入大量資源應對。

西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯則表示，歐洲各地接連出現手法高度相似的事件，恐怕並非巧合，背後可能有人企圖削弱歐洲。

雖然到目前為止這些威脅都像在惡作劇，但混亂確實正在擴大。部分安全專家懷疑，這些事件可能是針對支持烏克蘭的歐洲國家發動的灰色地帶干擾行動。不過，愛爾蘭總理馬丁呼籲民眾保持冷靜，強調目前尚無法判定事件是個別人士所為，或涉及有組織的協同行動。