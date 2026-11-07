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日本中部5.7地震釀27傷 震央位南海海槽震源區

編譯盧思綸／即時報導
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日本8日凌晨靜岡縣西部規模5.7地震，造成愛知縣最大震度5強，愛知、靜岡兩縣合計...
日本8日凌晨靜岡縣西部規模5.7地震，造成愛知縣最大震度5強，愛知、靜岡兩縣合計至少27人受傷。圖為示意圖。(圖／AI生成)

AI摘要

文章摘要整理：

日本靜岡縣西部發生規模5.7地震，愛知縣多地震度達5強並釀至少27傷，氣象廳稱震央雖在南海海槽預估震源區內，但與巨大地震機制不同，未來1周仍須警戒。

日本放送協會（NHK）報導，日本8日接連發生地震，凌晨靜岡縣西部規模5.7地震，造成愛知縣最大震度5強，愛知、靜岡兩縣合計至少27人受傷；上午熊本縣再發生規模4.3地震，最大震度4。日本氣象廳表示，凌晨地震震央位於南海海槽地震的預估震源區內，雖發生機制與南海海槽巨大地震不同，未來約1周仍須留意最大震度5強左右的地震。

凌晨地震發生於當地凌晨1時4分，震央位於靜岡縣西部，震源深度41公里，未引發海嘯。愛知縣知多市觀測到震度5強，是愛知縣自1997年3月以來、近30年首度觀測到這一震度。

愛知縣豐田市、瀨戶市、半田市等地，以及靜岡縣濱松市濱名區、岐阜縣惠那市、長野縣賣木村觀測到震度5弱；名古屋市千種區等地則達震度4。愛知縣及長野縣也觀測到級別1的長周期地震動，高樓內幾乎所有人都能感受到搖晃，懸掛物明顯晃動。

朝日電視台報導，愛知縣內至少24人受傷，包括常滑市一名50多歲女子在避難途中跌倒，造成右腳踝骨折。靜岡縣西部消防及警方另表示，截至上午6時30分，當地有3人輕傷，兩縣合計至少27人受傷。

地震也造成多處設施受損。愛知縣豐田市一座神社的鳥居上部斷成兩截，石塊掉落參道；東浦町公所至少30片窗戶玻璃出現大面積裂痕。

地震也影響當地交通，東海道新幹線部分列車延遲發車，名古屋市營地下鐵部分路線一度停駛。

同日上午10時53分左右，熊本縣再發生規模4.3地震，震央位於天草、蘆北地區，震源深度約10公里。熊本市南區、宇土市及宇城市觀測到最大震度4，沒有引發海嘯的疑慮。

日本氣象廳說明，震源雖位於南海海槽地震的預估震源區內，但研判發生於海洋板塊內部，深度及發生機制均與板塊交界的巨大地震不同。從規模判斷，預料也不會對南海海槽沿線板塊交界的狀態造成特殊影響。

氣象廳提醒，搖晃較強地區的落石及山崖崩塌風險升高，須留意後續地震活動與降雨，未來約1周仍應防範最大震度5強左右的地震。當局也呼籲，南海海槽地震發生機率正在升高，民眾不必過度恐慌，但應持續做好日常防災準備。

精華 FAQ

  • 凌晨1時4分左右，靜岡縣西部發生規模5.7地震，震源深度約41公里，未引發海嘯。愛知縣知多市觀測到最大震度5強，為本次地震中最強搖晃地區。

  • 愛知與靜岡兩縣合計至少27人受傷，包含避難途中跌倒骨折等案例。另有神社鳥居受損、窗戶玻璃裂開，東海道新幹線部分班次延遲，名古屋市營地下鐵也一度停駛。

  • 氣象廳表示，震央雖位於南海海槽地震預估震源區內，但研判屬海洋板塊內部地震，深度與機制都不同於板塊交界的巨大地震，預料不會對沿線板塊狀態造成特殊影響。

地震 日本 熊本

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