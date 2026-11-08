以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

曾任以色列參謀總長的反對派領袖艾森科特，7日被以色列總統赫佐格宣布授權組閣，籌組新政府。史上在任最久的總理內唐亞胡即將下台。圖為艾森科特在特拉維夫上月28日贏得議會選舉後向支持者表示謝意。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 以色列總統赫佐格正式授權反對派領袖艾森科特組閣，他獲67名議員支持，內唐亞胡則明顯失勢，但要在分裂國會中湊足多數仍充滿變數。

以色列 虛位元首赫佐格(Isaac Herzog)總統7日晚間宣布，歷經10月27日大選後，他正式授權反對派候選人、前國防軍總參謀長艾森科特(Gadi Eisenkot)組建聯合政府。艾森科特是以色列總理內唐亞胡 (Benjamin Netanyahu)本次大選主要競爭對手，他獲得授權組建新政府，代表內唐亞胡這位以色列史上在職最久的總理，在大選受挫後，距離下台又更進一步。

美聯社及有線電視新聞網(CNN)報導，赫佐格上周已與所有當選進入以色列議會(Knesset)的政黨進行兩天磋商；艾森科特獲新議會67名議員支持，其中包括來自兩個阿拉伯政黨的19名議員。內唐尼亞胡僅獲46名議員推薦，他傳統的盟友「聯合托拉猶太教聯盟」(United Torah Judaism)拒絕推薦他，顯示他原本穩固的政治陣營明顯分裂。

艾森科特獲總統授權組閣後，於社媒平台X發文：「現在是組建『國家緊急政府』(national emergency government)的時候了。我將竭盡所能，不負眾望。」接下來，艾森科特有至多六周時間組成執政聯盟，但組閣之路複雜不易；爭取議會多數席位，依然困難重重。

上月大選，內唐亞胡領導的聯合黨(Likud)及其盟友、艾森科特領導的中間派政黨「正直黨」(Yashar party)，都未能獲得多數席次；阿拉伯政黨成為「關鍵少數」。

在以色列歷史上，以阿拉伯人為主的政黨只參與過一次執政聯盟。與其結盟在政治上充滿爭議，任何潛在的執政聯盟都可能迫使各方做出艱難妥協，甚至可能激怒各自基本盤，引發極大分歧。

內唐亞胡一直試圖阻止艾森科特與阿拉伯政黨結盟，並毫無根據地聲稱這些阿拉伯政黨「竊取」選舉結果。就在赫佐格發表聲明前不久，他還發布影片呼籲組建「民族團結政府」(national unity government)，警告「不該讓包含恐怖分子支持者的政府倉促宣誓就職」。

內唐亞胡及其盟友一再將阿拉伯政黨描繪成國家安全威脅。艾森科特則表示願意在特定條件下，與阿拉伯政黨開展合作；其中包括將巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)定調為必須摧毀的恐怖組織。哈瑪斯2023年10月7日對以色列發動襲擊，以色列隨後在加薩周邊地區持續戰爭狀態，迄今已逾三年。

分析指出，艾森科特與內唐亞胡或許會尋求與其他主要猶太政黨組成廣泛的「民族團結政府」；但兩人在許多議題上存在難以彌合的分歧。艾森科特也可能嘗試組成「少數派政府」，在不將阿拉伯政黨正式納入執政聯盟的前提下，透過這些政黨於外部提供支持，維持政府運作。