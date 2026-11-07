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在澳洲打拚九年...中籍外賣騎手命喪流浪漢刀下 華人悼念

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案發現場。(取材自上觀新聞)
案發現場。(取材自上觀新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

47歲中國外賣騎手馮健明在墨爾本送餐時遭人持刀殺害，引發華社悼念與中方關切，澳洲警方已拘捕嫌疑人，平台與店家亦承諾協助家屬。

47歲中國外賣騎手馮健明近日在澳洲墨爾本送外賣時，疑遭一名51歲的流浪漢捅殺身亡。事件轟動國內外華人社會，當地有不少華人獻花悼念死者，中國駐墨爾本總領館要求澳方徹查及嚴懲；事發地所屬維多利亞州州長也表示震驚，稱將嚴懲凶手。馮男為中國家人生計，在澳洲打拚九年，送外賣工作從早做到晚，當地店家已發起募款。有店員嚇到連夜買好機票準備回中國，稱當地治安環境令人擔憂。

▲ 影片來源：YouTube＠小蠟筆新新（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據當地傳媒及紅星新聞報導，馮健明是平台熊貓外賣（Hungry Panda）的騎手，事發6日晚約8時10分，墨爾本中央商務區Frederick Way附近，馮健明和另一名騎手發現一名素不相識的男子踢倒他們的配送自行車，上前交涉時爆發肢體衝突，對方突然拔刀行凶，馮建明身中至少三刀，傷及心臟，返回取餐餐廳「角落彎」坐下，店員發現其身上有大量血跡，現場實施心肺復甦後於當晚8時20分左右宣告死亡。

另一名上前理論的34歲騎手也受傷送院。維多利亞州警方翌日早上拘捕嫌疑人。

馮健明妻子透露，丈夫九年前由陝西遠赴澳洲打工，負擔國內家人生活，是家中唯一經濟來源，包括養育兩名孩子，以及支付中風父親每月高達四、五千元人民幣的養老院費用，每天從早跑到半夜，原計畫再過一兩年等兒子結婚就回國。

事發後，中國駐墨爾本總領館於7日發布情況通報，第一時間啟動領事保護應急機制，要求警方全力徹查此案、依法公正處理、嚴懲肇事兇手，切實維護中國公民合法權益。

當地維州州長卡羅爾對此事「深感痛心、深表震驚」，表示兇手已被逮捕，將堅定表明立場、絕不容忍此類行徑，正義必須得到伸張。7日下午，當地華人在事發現場自發獻花悼念，花束和人數持續增多，當地市民並在墨爾本市區組織了守夜和遊行活動，有人表示，「花束愈來愈多，人也愈來愈多，大家都不願意離開，想送馮師傅一程。」有人稱，在市區經常看到他「勤勞的身影」、為人有禮。

案發餐飲店店主湯先生表示，馮健明不論颳風下雨都在工作，每日工作十多小時，取餐總是客客氣氣、從不催單。餐廳據報捐出500澳元給死者家屬，以助度過難關。

輿論也質疑涉事平台管理苛刻，餐品丟失要由騎手賠罰，懷疑規定令騎手為冒險保護外賣而喪命。熊貓外賣發聲明致悼，稱已成立專項小組、聯繫家屬並與總領館保持溝通，重申因偷盜、搶劫或安全原因造成的餐品損失不由騎手承擔，騎手感到不安全時可立即停止配送並報警，同時將發起騎手安全圓桌會議。該平台2017年創立於英國，面向海外華人即時配送中餐與亞洲生鮮。

11月6日晚，案發現場。(取材自封面新聞)
11月6日晚，案發現場。(取材自封面新聞)

華人拍攝的畫面顯示，很多人前來送花悼念。(取材自極目新聞)
華人拍攝的畫面顯示，很多人前來送花悼念。(取材自極目新聞)

11月7日，當地舉行追悼活動。(取材自封面新聞)
11月7日，當地舉行追悼活動。(取材自封面新聞)

精華 FAQ

  • 據報他在6日晚間送外賣時，與同業發現有人踢倒配送自行車，上前理論後爆發衝突，對方隨即拔刀行凶，馮男至少中3刀，送回餐廳後不治。

  • 他9年前從陝西到澳洲打工，主要為負擔國內家人生計，是家中唯一經濟來源，需養育2名孩子，並支付中風父親每月4、5千元人民幣的照護費。

  • 中國駐墨爾本總領館要求澳方徹查並嚴懲兇手，維州州長表態震驚且不容忍此類行為；華人自發獻花守夜，餐廳與平台也提出捐助與安全檢討。

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