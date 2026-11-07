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波蘭槍擊恐攻／民眾逃警局趴滿地 警開6槍制伏24歲凶嫌畫面曝

編譯盧思綸／即時報導
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波蘭第二大城克拉科夫7日驚傳重大槍擊案，一名24歲波蘭籍男子駕車朝市中心廣場人群...
波蘭第二大城克拉科夫7日驚傳重大槍擊案，一名24歲波蘭籍男子駕車朝市中心廣場人群開火，造成6人死亡、15人受傷。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

波蘭克拉科夫觀光廣場發生隨機槍擊，24歲嫌犯先殺害家人後再向人群開火，造成6死15傷，官方將事件定調為恐怖攻擊。

紐約郵報報導，波蘭第二大城克拉科夫（Krakow）7日驚傳重大槍擊案，一名24歲波蘭籍男子駕車朝市中心廣場人群開火，造成6人死亡、15人受傷，傷者包括5名外籍人士。波蘭國防部長將事件定調為恐怖攻擊。警方連開6槍制伏嫌犯，目前他正在醫院接受治療。當局另表示，嫌犯在廣場行凶前，已先在家中殺害父母及一名姊妹。

槍擊發生於當地時間下午約3時，地點是商店與餐廳林立的中央市集廣場（Main Market Square）。這座中世紀廣場是克拉科夫最熱門的觀光景點之一，當時人潮眾多。嫌犯蒙面駕駛一輛深色汽車，高速穿越廣場，並從駕駛座車窗朝外隨機開槍。

警方表示，嫌犯身穿迷彩服、頭戴頭盔並穿著防彈背心，使用AR-15步槍犯案，車內另有數把槍械及彈藥。一名電車駕駛也通報，行經廣場附近時遭車內男子開槍射擊，駕駛室車窗被擊碎。

現場流傳影片顯示，槍聲接連響起，民眾驚慌奔逃，廣場陷入混亂。另有影片拍到，2人倒在染血的鋪石地面上，旁人試圖為他們急救。路透引述社群未經證實影片，可見槍擊發生時，廣場上仍有觀光馬車行經，附近也停著幾輛馬車。

▲ 影片來源：X平台＠SkyNews、FoxNews、BastionMediaFR（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

一名自稱康拉德（Konrad）的目擊者告訴波蘭新聞網站Interia：「我看到有人從駕駛座車窗開槍，還冒出煙。」他隨即跑向廣場上的警察局，衝進去後發現，裡面擠滿趴在地上躲避的民眾。

另一段現場影片拍下警方制伏嫌犯的過程。一名員警走近已倒地的嫌犯，近距離連開6槍，隨後跪在他身旁，似乎正在移除武器。警方表示，嫌犯在交火後遭拘捕並送醫。

傷者包括2名員警，其中一人身中3槍，頸部也受傷，情況危急，送醫接受手術。根據警方，廣場槍擊案的6名死者為4女2男，其中至少一人是英國公民，另有3名波蘭籍女性，其餘2人身分尚待確認。5名外籍傷者分別來自英國、奧地利、德國、葡萄牙及俄羅斯。

當局隨後在距離克拉科夫約2小時車程的聖十字地區奧斯特羅維茨（Ostrowiec Świętokrzyski），發現嫌犯父母及一名手足陳屍家中。

內政部長基爾文斯基（Marcin Kierwiński）表示，嫌犯迷戀極右派意識形態，抱持「非常、非常激進」及「極端民族主義」觀點。警方目前認定他是單獨犯案。

國防部長柯西尼亞克－卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）表示，這是一起針對克拉科夫居民與遊客的恐怖攻擊。克拉科夫每年接待約1500萬名遊客，多數會行經中央市集廣場。

圖斯克向罹難者家屬致哀，形容事件是「一場極不尋常的悲劇」，並宣布8日及9日為全國哀悼日。

精華 FAQ

  • 案發於克拉科夫中央市集廣場，造成6人死亡、15人受傷，傷者包含多國外籍人士；其中至少1名死者是英國公民，另有3名波蘭籍女性罹難。

  • 嫌犯駕車穿越廣場，從駕駛座車窗持AR-15隨機開火，車內還有其他槍械與彈藥；警方在交火後連開6槍將他制伏，隨即送醫治療。

  • 內政與國防部門指出，嫌犯疑似迷戀極右派與極端民族主義思想，且先在家中殺害父母及1名姊妹，再對觀光人潮開槍，因此被視為恐怖攻擊。

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