波蘭槍擊案24歲嫌犯疑著迷極右思想 家中另發現3具遺體可能為近親
波蘭克拉科夫發生致命隨機槍擊案，24歲嫌犯被指迷戀極右意識形態，警方還在其家中發現3具疑似近親遺體，事件已造成6死至少15傷。
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波蘭克拉科夫發生致命隨機槍擊案，24歲嫌犯被指迷戀極右意識形態，警方還在其家中發現3具疑似近親遺體，事件已造成6死至少15傷。
波蘭第二大城克拉科夫歷史城區今天發生槍擊案，造成6人死亡、至少15人受傷。當局指出，嫌犯為24歲波蘭男子，他似乎著迷於極右派意識形態，警方並在他家找到另外3具應是他近親的遺體。
法新社報導，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，警方隨後在這名男性嫌犯家中發現兩女一男共3具遺體，「有許多跡象顯示，他們是嫌犯的近親」。
圖斯克也宣布，波蘭將為這起槍擊案哀悼兩天，並稱這是「恐怖主義」行為。這是波蘭數十年來最致命的槍擊事件。
波蘭內政部長基爾文斯基（Marcin Kierwinski）指出，這名槍手似乎「對極右派意識形態感到著迷」，並抱持「極端民族主義觀點」。
波蘭警察首長波隆（Marek Boron）表示，死者包括一名英國公民。送醫傷者中有5名外籍人士，根據葡萄牙外交部，其中包含一名葡國女子。
英國首相柏南（Andy Burnham）說，這起駭人的槍擊案令他「震驚且悲痛」。
根據波蘭警方，嫌犯為2002年出生、年僅24歲的波蘭公民。他今天下午約3時開車駛入克拉科夫（Krakow）中央市集廣場（Main Market Square），開始隨機朝民眾開槍。
兩名警察在試圖制止嫌犯時受傷，他們隨後開槍擊中嫌犯，他遭到逮捕後被送醫接受治療。
據警方與媒體報導，這起槍擊案已造成6人死亡、至少15人受傷，且死者中包含1名英國公民，傷者則有多名外籍人士。 嫌犯是2002年出生的24歲波蘭男子，警方指出他似乎著迷於極右派意識形態，並抱持極端民族主義觀點，行為動機仍待進一步調查。 警方在嫌犯家中發現2女1男共3具遺體，當局認為很可能是他的近親。波蘭總理圖斯克並宣布全國哀悼2天，稱此案屬恐怖主義行為。
精華 FAQ
據警方與媒體報導，這起槍擊案已造成6人死亡、至少15人受傷，且死者中包含1名英國公民，傷者則有多名外籍人士。
嫌犯是2002年出生的24歲波蘭男子，警方指出他似乎著迷於極右派意識形態，並抱持極端民族主義觀點，行為動機仍待進一步調查。
警方在嫌犯家中發現2女1男共3具遺體，當局認為很可能是他的近親。波蘭總理圖斯克並宣布全國哀悼2天，稱此案屬恐怖主義行為。
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