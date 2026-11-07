我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

台灣關閉巴紐駐處 美國務院：北京對台恫嚇又一例證

以色列總統授權反對派領袖籌組政府 總理內唐亞胡面臨下台壓力

中央社／耶路撒冷7日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列總理內唐亞胡。（路透）
以色列總理內唐亞胡。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

以色列大選後無一方過半，總統赫佐格優先授權反對派領袖艾森科特籌組政府，若反對派成功拉攏極度正統派，內唐亞胡可能面臨下台。

以色列上月舉行國會大選後，總統赫佐格今天宣布，將優先授權總理內唐亞胡的政敵艾森科特籌組新政府。在內唐亞胡的對手眼中，這是讓這位在以色列在任最久的總理下台的第一步。

法新社報導，政壇新秀艾森科特（Gadi Eisenkot）曾任以色列參謀總長，他一直試圖爭取世俗派與自由派民眾支持。

他領導的反對派陣營已為與極度正統派猶太人結盟敞開大門，他們若形成這一度看似不可能的聯盟，有望讓反對派取得足夠席次組成聯合政府。

艾森科特在社群平台X發文回應：「現在是籌組全國緊急政府的時候了。我將竭盡所能，確保我們不負所託。」

赫佐格（Isaac Herzog）表示，本週與所有政黨協商後，他將給予艾森科特在選後優先籌組政府的機會。

以色列因內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的強硬右派統治而嚴重分化，也因長達3年的戰爭而疲憊不堪，這次選舉雙方陣營均未取得國會過半席次。

赫佐格辦公室宣布，正式授權儀式將於明天在耶路撒冷的總統官邸舉行。

精華 FAQ

  • 總統赫佐格宣布，將優先授權反對派領袖艾森科特籌組新政府，這被視為內唐亞胡可能失去總理位置的重要一步，也顯示反對派在組閣上取得先機。

  • 艾森科特領導的反對派陣營已對與極度正統派猶太人結盟保持開放態度，若雙方成功合作，就有望湊足國會席次，形成足以過半的聯合政府。

  • 由於內唐亞胡主導的強硬右派與反對陣營都未取得國會過半席次，選後陷入組閣僵局；在長達3年的戰爭與國內嚴重分裂下，政局更顯動盪。

以色列 內唐亞胡

上一則

巴拉圭檢方對前總統提出刑事指控 聲請預防性羈押

下一則

波蘭槍擊案24歲嫌犯疑著迷極右思想 家中另發現3具遺體可能為近親

延伸閱讀

以色列大選膠著 總理大位花落誰家？門面總統說了算

以色列大選膠著 總理大位花落誰家？門面總統說了算
內唐亞胡贏得最多席 成以色列「看守總理」

內唐亞胡贏得最多席 成以色列「看守總理」
以色列大選變天？出口民調：內唐亞胡陣營未過半 反對派宣布勝利

以色列大選變天？出口民調：內唐亞胡陣營未過半 反對派宣布勝利
以色列最新出口民調轉向 內唐亞胡選情回升 揚言聯手川普除伊朗

以色列最新出口民調轉向 內唐亞胡選情回升 揚言聯手川普除伊朗

熱門新聞

卡蜜拉率先拿到雨傘，查理三世淋成落湯雞。（美聯社）

卡蜜拉有傘先走一步 英王查理狼狽淋雨：褲子快長出西洋菜了

2026-11-02 20:11
莫斯科的察里津諾宮殿公園。(取自Wikimedia Commons@Marina Lystseva)

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

2026-10-31 13:42
廉王子與兒子喬治11月3日觀看足球賽事。（美聯社）

威廉帶喬治王子赴西班牙看足球賽 王室一家有看球「小迷信」

2026-11-03 21:21
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂(Alice Huang)與黃仁勳搭肩說話。(記者曾原信／攝影)

與黃仁勳關係密切中國女主管涉間諜疑雲 新加坡否認調查

2026-11-02 10:11
圖為瑞士蘇黎世的Cafe Oscar咖啡館，旅外美國公民齊聚一堂，關注期中選舉開票結果。(歐新聞社)

期中選舉民主黨重掌國會 全球政界回應一次看

2026-11-04 09:20
這座又稱「紫禁城」的北京故宮博物館成立於101年前，是典藏明清時期中國傳統藝術、文物與遺跡的重鎮。中新社

全球參訪人數最多博物館 中國包辦前3名

2026-11-06 12:36

超人氣

更多 >
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友
兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價
逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單

逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單
黃仁勳身邊有共諜？紐時：女商人受中國安部招募 美監控至少1年

黃仁勳身邊有共諜？紐時：女商人受中國安部招募 美監控至少1年