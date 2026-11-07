以色列總統授權反對派領袖籌組政府 總理內唐亞胡面臨下台壓力
以色列大選後無一方過半，總統赫佐格優先授權反對派領袖艾森科特籌組政府，若反對派成功拉攏極度正統派，內唐亞胡可能面臨下台。
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以色列大選後無一方過半，總統赫佐格優先授權反對派領袖艾森科特籌組政府，若反對派成功拉攏極度正統派，內唐亞胡可能面臨下台。
在以色列上月舉行國會大選後，總統赫佐格今天宣布，將優先授權總理內唐亞胡的政敵艾森科特籌組新政府。在內唐亞胡的對手眼中，這是讓這位在以色列在任最久的總理下台的第一步。
法新社報導，政壇新秀艾森科特（Gadi Eisenkot）曾任以色列參謀總長，他一直試圖爭取世俗派與自由派民眾支持。
他領導的反對派陣營已為與極度正統派猶太人結盟敞開大門，他們若形成這一度看似不可能的聯盟，有望讓反對派取得足夠席次組成聯合政府。
艾森科特在社群平台X發文回應：「現在是籌組全國緊急政府的時候了。我將竭盡所能，確保我們不負所託。」
赫佐格（Isaac Herzog）表示，本週與所有政黨協商後，他將給予艾森科特在選後優先籌組政府的機會。
以色列因內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的強硬右派統治而嚴重分化，也因長達3年的戰爭而疲憊不堪，這次選舉雙方陣營均未取得國會過半席次。
赫佐格辦公室宣布，正式授權儀式將於明天在耶路撒冷的總統官邸舉行。
總統赫佐格宣布，將優先授權反對派領袖艾森科特籌組新政府，這被視為內唐亞胡可能失去總理位置的重要一步，也顯示反對派在組閣上取得先機。 艾森科特領導的反對派陣營已對與極度正統派猶太人結盟保持開放態度，若雙方成功合作，就有望湊足國會席次，形成足以過半的聯合政府。 由於內唐亞胡主導的強硬右派與反對陣營都未取得國會過半席次，選後陷入組閣僵局；在長達3年的戰爭與國內嚴重分裂下，政局更顯動盪。
精華 FAQ
總統赫佐格宣布，將優先授權反對派領袖艾森科特籌組新政府，這被視為內唐亞胡可能失去總理位置的重要一步，也顯示反對派在組閣上取得先機。
艾森科特領導的反對派陣營已對與極度正統派猶太人結盟保持開放態度，若雙方成功合作，就有望湊足國會席次，形成足以過半的聯合政府。
由於內唐亞胡主導的強硬右派與反對陣營都未取得國會過半席次，選後陷入組閣僵局；在長達3年的戰爭與國內嚴重分裂下，政局更顯動盪。
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