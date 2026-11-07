以色列總統授權反對派領袖籌組政府 總理內唐亞胡面臨下台壓力

以色列總理內唐亞胡。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 以色列大選後無一方過半，總統赫佐格優先授權反對派領袖艾森科特籌組政府，若反對派成功拉攏極度正統派，內唐亞胡可能面臨下台。

在以色列 上月舉行國會大選後，總統赫佐格今天宣布，將優先授權總理內唐亞胡 的政敵艾森科特籌組新政府。在內唐亞胡的對手眼中，這是讓這位在以色列在任最久的總理下台的第一步。

法新社報導，政壇新秀艾森科特（Gadi Eisenkot）曾任以色列參謀總長，他一直試圖爭取世俗派與自由派民眾支持。

他領導的反對派陣營已為與極度正統派猶太人結盟敞開大門，他們若形成這一度看似不可能的聯盟，有望讓反對派取得足夠席次組成聯合政府。

艾森科特在社群平台X發文回應：「現在是籌組全國緊急政府的時候了。我將竭盡所能，確保我們不負所託。」

赫佐格（Isaac Herzog）表示，本週與所有政黨協商後，他將給予艾森科特在選後優先籌組政府的機會。

以色列因內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的強硬右派統治而嚴重分化，也因長達3年的戰爭而疲憊不堪，這次選舉雙方陣營均未取得國會過半席次。

赫佐格辦公室宣布，正式授權儀式將於明天在耶路撒冷的總統官邸舉行。