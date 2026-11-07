芬蘭招募全球單身客「盲盒相親」 包機票食宿玩4天 報名3條件超親民

芬蘭國家旅遊局最近推出名為「Finnish Dinner Date」的全額贊助浪漫美食之旅，將向全球招募16位單身人士，包機票食宿，免費請去芬蘭4日。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 芬蘭旅遊局推出全額贊助的4日盲盒相親行程，招募16名全球單身者赴赫爾辛基或坦佩雷，透過晚餐與芬蘭本地單身人士交流。

芬蘭國家旅遊局最近推出名為「Finnish Dinner Date」的全額贊助浪漫美食之旅，將向全球招募16位單身人士，包機票 食宿，免費請去芬蘭4日，期間還安排與芬蘭本地單身人士同席共進晚餐。

香港 01報導，這次「Finnish Dinner Date」體驗行程定於2027年2月9日至19日期間舉行，為期4天。16位獲選者將分成兩組，每組8人，分別安排前往海港首都赫爾辛基（Helsinki）或湖區城市坦佩雷（Tampere）。獲選者事前不會知道自己去哪座城市，確認參加時才會獲悉目的地。

整個旅程重頭戲是一場盲盒晚餐，每組8位外國參加者會與2位芬蘭本地單身人士同席共晉晚餐。晚餐將享用由名廚掌舵的芬蘭官方特色菜單。

芬蘭官方之所以舉辦「跨國相親」，源於當地超市一個爆笑的社交實驗「單身菜籃」。當地超市曾提供粉紅色菜籃，讓單身人士購物時低調表示「歡迎認識新朋友」。然而芬蘭人性格普遍害羞，拿著粉紅菜籃也不敢跟人搭訕，實驗效果不如預期。旅遊局索性「升級玩法」，直接把外國單身人士帶到芬蘭人面前約會。

參加門檻非常親民，只要年滿18歲的單身成年人，且非芬蘭公民或居民、能夠以英語進行基本溝通即可。而申請形式必須以個人名義獨立申請。但報名者需要用英文拍短片自薦，並回答一條問題：「若要準備一頓約會晚餐，你會煮什麼？為什麼？」完成後上傳至Instagram、TikTok 或 YouTube，附上專屬標籤「#FinnishDinnerDate」，並標註官方帳號，最後到官網填寫表格並附上影片連結即可。

申請截止日期為芬蘭時間2026年11月10日上午11時59分，而獲選名單將在2026年12月1日於Visit Finland的IG及TikTok帳號公布。

消息曝光後，不少網友把焦點放在芬蘭人的害羞形象，有人笑稱「要把芬蘭人嚇到不敢出門了」，更有人憶述當地經驗：「笑死之前去芬蘭玩的時候，路上隨機抓路人問郵筒怎麼用，路人都一臉驚恐」，但也有人認為報名方式要拍片太過E人，「不是這個報名方式連E人都承受不住」，「還以為只是填表」。

Visit Finland曾在2026 年初推出「Have some Finnish」美食品嚐推廣活動，向當地全民徵集代表菜式並由名廚打造4款官方特色菜單。第一批試吃團已於2026年9月在拉普蘭（Lapland）及海岸與群島地區（Coast & Archipelago） 舉辦。而今次2027年2月的赫爾辛基與坦佩雷行程可謂「升級版」，首度加入「Dating」浪漫元素，推廣芬蘭之餘或者真的可以撮合姻緣也不定