利比亞宗教裁決要穆斯林抵制Nike服飾 竟是這原因…

Nike品牌名稱與標誌近日引發利比亞宗教裁決爭議；圖為美國紐約一家耐吉商店。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 利比亞最高宗教機構裁定穆斯林應抵制Nike，理由包括品牌名稱與標誌被解讀為多神教象徵，以及其被指支持以色列。該裁決具影響力但未上升為國家禁令。

利比亞最高宗教權威機構「教法裁決院」發布了一項裁決，禁止穆斯林購買、出售或穿著帶有「Nike」商標的服裝。Nike服裝在利比亞很受歡迎，雖然其中許多是假貨。

伊朗 國際古蘭經通訊社報導，該機構的教法裁決委員會在裁決中宣布，收到了一份關於穿著該品牌服裝教法裁決的詢問。詢問中提到「Nike」一詞是希臘語，意為「勝利女神」，指的是希臘神話中的一個角色。

該委員會解釋說，Nike公司創始人在回憶錄中寫道，該公司標誌的設計靈感來自希臘神話中「勝利女神」的翅膀。該委員會得出結論，購買和穿著帶有該標誌的服裝等同於推廣與「多神教」相關的象徵，因此不被允許。

該委員會還指責Nike支持以色列 ，並呼籲抵制那些支持該國的企業。裁決提到了其「研究與伊斯蘭教法研究委員會」於2023年11月5日發布的一份聲明，該聲明敦促穆斯林抵制那些被其認定在加薩戰爭期間支持以色列的西方企業。

此外，該委員會還提到Nike對「終極和平」（Ultimate Peace）組織的支持來佐證其立場；該組織於2008年由三名美國猶太人創立。

教法裁決委員會表示，該公司對該組織的支持實際上意味著推廣阿拉伯和以色列兒童之間關系的「正常化」。

教法裁決委員會在請求最後呼籲穆斯林抵制「Nike」公司產品，此舉被描述為宗教熱忱的象徵、支持巴勒斯坦人民的方式和對抗敵人的方法。

最新的教令並未宣布在國家層面禁止Nike產品，也未明確規定對繼續購買或穿著此類產品的人員應處以何種懲罰。

教法裁決院是一家位於利比亞西部城市的黎波裡的頗具影響力的宗教機構。另據英國媒體BBC報導，去年，該裁決院裁定禁止佩戴帶有法國奢侈珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）標識的珠寶和腕表，理由是其四葉草設計與基督教信仰及對好運的追求有關，而這與伊斯蘭教義相抵觸。