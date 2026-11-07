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控TikTok「為你推薦」功能有害 歐盟：不修改就重罰

編譯中心／綜合6日電
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歐盟指TikTok的「為你推薦」（For You）個人化動態消息推送系統設計，違...
歐盟指TikTok的「為你推薦」（For You）個人化動態消息推送系統設計，違反歐盟數位內容規範，會對兒童及心理脆弱個人有害，如不修改將重罰。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

歐盟認定TikTok「為你推薦」演算法可能傷害兒童與心理脆弱者，要求改善推播設計、強化使用者控制，否則將依數位服務法重罰。

歐盟指熱門短影音平台TikTok的「為你推薦」（For You）個人化動態消息推送系統設計對兒童及心理脆弱個人有害，違反歐盟數位內容規範，須加以修改否則將重罰。

中央社引述法新社報導，歐盟執行委員會（European Commission）示警，「為你推薦」會根據使用者在TikTok的互動紀錄持續推送內容相似影片，導致上述兩脆弱族群暴露在可能造成傷害的社群環境下。

歐盟指控TikTok造成有害的「兔子洞」效應（指愈陷愈深），違反歐盟的「數位服務法」（Digital Services Act）；且即使使用者告知TikTok不喜歡某些內容，平台的演算法仍會持續推薦類似影片，種種設計導致使用者可能接觸到甚至更危險的內容。

歐盟指出：「當使用者與某一類型的內容互動越多，TikTok的『為你推薦』動態消息演算法就越會推薦類似內容。這種設計造成使用者接觸的內容若是與憂鬱、孤獨或身體形象等議題有關，如此無止境的反覆接觸可能造成傷害。」

歐盟2月已要求TikTok修改「具成癮性」的功能設計，7月並指控其造成兒童暴露在網路霸凌及誘騙侵害等危險下。

歐盟表示，TikTok雖已做出一些調整來降低風險，但並不有效，必須對系統設計做出更激烈改變。

歐盟提出數項具體建議，包括TikTok應加重考量使用者的明確喜好表達，因平台現有「不感興趣」按鍵似不足以改變推播內容；以及應停止以觀看時間長短作為推薦內容指標，且應讓使用者更容易找到及操作控制功能，並定期測試其演算法。

精華 FAQ

  • 歐盟認為該功能會依使用者互動不斷推送相似影片，讓兒童與心理脆弱者長時間暴露於可能造成傷害的內容環境，形成所謂的兔子洞效應。

  • 歐盟要求TikTok更重視使用者明確表示的偏好，不能只靠「不感興趣」按鍵；也應停止以觀看時間作為推薦指標，並讓控制功能更容易使用。

  • 歐盟表示，TikTok若未依要求改善推薦系統，將面臨更重的處罰，因其已被指違反數位服務法，且先前調整被認為不足以降低風險。

歐盟 TikTok

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