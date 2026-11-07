巴拉圭金融危機 總統涉弊請辭不成遭彈劾 副總統宣誓接任

巴拉圭首家本土數位銀行ueno bank倒閉，引發包含存戶的許多民眾走上街頭示威抗議。圖為一名高舉自製海報，要總統潘尼亞下台的女子，一旁可見嚴陣以待的維安員警。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 巴拉圭ueno bank倒閉危機引爆金融與政治風暴，總統潘尼亞遭彈劾下台，副總統接任，央行介入後也引發大規模存戶擠兌與街頭抗議。

巴拉圭數位銀行ueno bank爆發倒閉危機，引發金融與政治風暴。總統潘尼亞（Santiago Peña）雖於5日宣布請辭，但國會拒絕接受，參議院 6日進一步全票通過彈劾 ，解除他的總統職務。副總統阿利亞納（Pedro Alliana）隨即宣誓接任，潘尼亞則遭軟禁，等待檢方進一步調查。這場危機已導致大批存戶無法正常提領存款，並引發街頭抗議。

潘尼亞在社媒X發布影片宣布辭職。他說，辭職旨在維持國家穩定、社會和平及民主制度，「我深信，沒有任何職位能凌駕在巴拉圭的福祉之上。如果我曾經失敗，我也想向各位致歉。」

巴拉圭央行認定ueno bank的資本嚴重不足，未達最低清償能力標準後，隨即介入處理，使包括退休人士的ueno bank約300萬名存戶暫時無法使用帳戶。而巴國總共約650萬至700萬人，接近總人口的一半。

巴拉圭在野黨眾議員將這場危機歸咎潘尼亞，聯手他所屬的執政黨「紅黨」部分眾議員推動彈劾他。這些議員指控他在處理這起事件時，涉及利益衝突、濫用退休基金且藉由制度掩蓋問題。

這起事件已導致巴拉圭央行總裁卡瓦洛3日辭職，與8位ueno bank主管被拘留，而卡瓦洛曾是ueno bank的負責人。急於從ueno bank各分行提領退休金老本等存款的存戶，3、4日在街頭大排長龍。憤怒的示威者也走上亞松森街頭。

ueno bank於2021年成立，潘尼亞過去曾持有一家控制Ueno Bank的集團股份，但2025年已售出。該銀行則指稱，他從未以股東身分和銀行直接往來。

巴拉圭檢方5日指出，潘尼亞被列入本案的刑事調查對象。巴國憲法規定，若總統自行辭職且國會正式接受，即可成為「終身參議員」；若遭到彈劾，則將喪失相關司法豁免權。潘尼亞6日要求額外3天時間準備答辯，但該請求當天即遭參議院悍然拒絕並火速定罪。

有巴媒報導，潘尼亞可能在美國協助下，仿效10月潛逃佛州、在巴西總統大選決選敗給現任總統魯拉的波索納洛。但潘尼亞辦公室否認。

被視為美國總統川普盟友的潘尼亞，2023年8月就任。他9月在聯大「一般性辯論」時表明，「巴拉圭不會保持中立，我大聲而且清楚地說，巴國站在台灣這邊」。

巴拉圭總統潘尼亞5日在總統官邸簽署辭職信。（美聯社）