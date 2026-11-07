我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨守住佛州堡壘 德桑提斯否認2028再戰白宮

鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

巴拉圭金融危機 總統涉弊請辭不成遭彈劾 副總統宣誓接任

編譯中心／綜合6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴拉圭首家本土數位銀行ueno bank倒閉，引發包含存戶的許多民眾走上街頭示威...
巴拉圭首家本土數位銀行ueno bank倒閉，引發包含存戶的許多民眾走上街頭示威抗議。圖為一名高舉自製海報，要總統潘尼亞下台的女子，一旁可見嚴陣以待的維安員警。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

巴拉圭ueno bank倒閉危機引爆金融與政治風暴，總統潘尼亞遭彈劾下台，副總統接任，央行介入後也引發大規模存戶擠兌與街頭抗議。

巴拉圭數位銀行ueno bank爆發倒閉危機，引發金融與政治風暴。總統潘尼亞（Santiago Peña）雖於5日宣布請辭，但國會拒絕接受，參議院6日進一步全票通過彈劾，解除他的總統職務。副總統阿利亞納（Pedro Alliana）隨即宣誓接任，潘尼亞則遭軟禁，等待檢方進一步調查。這場危機已導致大批存戶無法正常提領存款，並引發街頭抗議。 

潘尼亞在社媒X發布影片宣布辭職。他說，辭職旨在維持國家穩定、社會和平及民主制度，「我深信，沒有任何職位能凌駕在巴拉圭的福祉之上。如果我曾經失敗，我也想向各位致歉。」

巴拉圭央行認定ueno bank的資本嚴重不足，未達最低清償能力標準後，隨即介入處理，使包括退休人士的ueno bank約300萬名存戶暫時無法使用帳戶。而巴國總共約650萬至700萬人，接近總人口的一半。

巴拉圭在野黨眾議員將這場危機歸咎潘尼亞，聯手他所屬的執政黨「紅黨」部分眾議員推動彈劾他。這些議員指控他在處理這起事件時，涉及利益衝突、濫用退休基金且藉由制度掩蓋問題。

這起事件已導致巴拉圭央行總裁卡瓦洛3日辭職，與8位ueno bank主管被拘留，而卡瓦洛曾是ueno bank的負責人。急於從ueno bank各分行提領退休金老本等存款的存戶，3、4日在街頭大排長龍。憤怒的示威者也走上亞松森街頭。

ueno bank於2021年成立，潘尼亞過去曾持有一家控制Ueno Bank的集團股份，但2025年已售出。該銀行則指稱，他從未以股東身分和銀行直接往來。

巴拉圭檢方5日指出，潘尼亞被列入本案的刑事調查對象。巴國憲法規定，若總統自行辭職且國會正式接受，即可成為「終身參議員」；若遭到彈劾，則將喪失相關司法豁免權。潘尼亞6日要求額外3天時間準備答辯，但該請求當天即遭參議院悍然拒絕並火速定罪。

有巴媒報導，潘尼亞可能在美國協助下，仿效10月潛逃佛州、在巴西總統大選決選敗給現任總統魯拉的波索納洛。但潘尼亞辦公室否認。

被視為美國總統川普盟友的潘尼亞，2023年8月就任。他9月在聯大「一般性辯論」時表明，「巴拉圭不會保持中立，我大聲而且清楚地說，巴國站在台灣這邊」。

巴拉圭總統潘尼亞5日在總統官邸簽署辭職信。（美聯社）
巴拉圭總統潘尼亞5日在總統官邸簽署辭職信。（美聯社）

精華 FAQ

  • 危機起於數位銀行ueno bank被央行認定資本嚴重不足，未達最低清償能力標準後介入處理，導致約300萬存戶無法正常提領，引發金融恐慌與政治連鎖反應。

  • 在野黨與部分執政黨議員指控他處理危機時涉利益衝突、濫用退休基金，並藉制度掩蓋問題；國會先拒絕接受辭職，隨後參議院全票通過彈劾並解除其職務。

  • 副總統阿利亞納已宣誓接任，潘尼亞則被軟禁等待檢方調查；央行總裁已辭職、8名ueno bank主管遭拘留，街頭抗議與存戶擠兌也仍在持續。

彈劾 參議院

上一則

梅根82歲父涉持性虐童影像 在佛州安養院被捕

下一則

黃背心8年後「許多人仍相對貧困」 法近60萬人上街要加薪

延伸閱讀

巴拉圭總統潘尼亞捲銀行風暴請辭 副總統阿里亞納接任

巴拉圭總統潘尼亞捲銀行風暴請辭 副總統阿里亞納接任
數位銀行倒閉釀金融風暴 300萬人無法領錢 巴拉圭總統辭職

數位銀行倒閉釀金融風暴 300萬人無法領錢 巴拉圭總統辭職
巴拉圭爆金融政治危機 總統遭彈劾被捕、副總統接任

巴拉圭爆金融政治危機 總統遭彈劾被捕、副總統接任
巴拉圭銀行倒閉引發政治危機 反對派議員推動彈劾總統

巴拉圭銀行倒閉引發政治危機 反對派議員推動彈劾總統

熱門新聞

卡蜜拉率先拿到雨傘，查理三世淋成落湯雞。（美聯社）

卡蜜拉有傘先走一步 英王查理狼狽淋雨：褲子快長出西洋菜了

2026-11-02 20:11
莫斯科的察里津諾宮殿公園。(取自Wikimedia Commons@Marina Lystseva)

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

2026-10-31 13:42
廉王子與兒子喬治11月3日觀看足球賽事。（美聯社）

威廉帶喬治王子赴西班牙看足球賽 王室一家有看球「小迷信」

2026-11-03 21:21
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂(Alice Huang)與黃仁勳搭肩說話。(記者曾原信／攝影)

與黃仁勳關係密切中國女主管涉間諜疑雲 新加坡否認調查

2026-11-02 10:11
圖為瑞士蘇黎世的Cafe Oscar咖啡館，旅外美國公民齊聚一堂，關注期中選舉開票結果。(歐新聞社)

期中選舉民主黨重掌國會 全球政界回應一次看

2026-11-04 09:20
日本72歲阿嬤為孫子考上私立大學慷慨資助100萬日圓，卻半年收不到感謝，最後才發現女兒未告知孫子錢是祖母出的。（AI生成）

7旬嬤砸100萬助孫上大學 半年苦等不到一句謝謝 友人一問揭心寒真相

2026-10-31 04:45

超人氣

更多 >
藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取

空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取
餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說

餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說
白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯

白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯