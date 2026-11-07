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香菸市占率40% 俄接管日本菸草在俄資產 日政府促撤銷

編譯中心／綜合6日電
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日本菸草公司在東京總部大樓前的標誌。(路透)
日本菸草公司在東京總部大樓前的標誌。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

俄羅斯接管日本菸草在俄資產後，日本政府要求撤銷命令；日本菸草表示4家子公司遭暫時接管，俄方此舉也反映對外國企業與制裁國家的施壓。

日本政府6日表示，已要求俄羅斯立即撤銷接管日本菸草產業公司（Japan Tobacco）資產的命令。近期俄方以涉嫌間諜活動為由逮捕一名日本記者，導致雙邊關係日益緊張。

中央社引述法新社報導，俄羅斯克里姆林宮5日下令接管日本菸草產業公司的資產。這是俄羅斯近期針對在俄營運外國企業採取的最新措施，莫斯科將這類措施視為對國際制裁的報復。

據報導，日本菸草是全球最大菸草公司之一，在俄羅斯香菸市場市占率約達40%。

日本內閣官房長官木原稔（Minoru Kihara）表示，2名訪俄的日本高階官員與駐俄大使一同向俄羅斯政府提出抗議，要求立即撤銷接管措施。

日本菸草表示，旗下4家俄羅斯子公司已遭暫時接管。

該公司發布聲明稱，「本集團在俄羅斯營運期間，均遵守所有國內外制裁規定及相關法規…目前正評估可能採取的行動，以及對集團造成的影響」。

俄羅斯總統普亭5日發布命令，宣布相關資產交付「臨時管理」，並指定一家名為「工業資產」的俄羅斯企業接管。

日本經濟產業大臣赤澤亮正表示，政府一直對日本企業在俄利益可能面臨風險保持警戒。

近期包括瑞士食品巨擘雀巢（Nestle）及法國大型連鎖超市歐尚（Auchan）等歐洲企業，也相繼失去其對俄羅斯業務的實際控制權。

莫斯科對來自所謂「不友善國家」的企業祭出嚴格財務限制。這些國家是指因俄烏戰爭而對莫斯科實施制裁的國家。

日本與俄羅斯長期因太平洋一系列島嶼的主權爭議關係不睦。俄羅斯入侵烏克蘭後，日本也加入部分對俄制裁措施。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）上月以涉嫌「在境內從事間諜活動」為由，逮捕「北海道新聞」記者今井裕紀（Yuki Imai）。

精華 FAQ

  • 被接管的是日本菸草產業公司在俄羅斯的資產。該公司是全球最大菸草公司之一，在俄國香菸市場市占率約40%，因此這項措施影響相當大。

  • 日本政府已由2名訪俄高階官員與駐俄大使向俄方正式抗議，要求立即撤銷接管命令，並表示一直關注日本企業在俄利益可能面臨的風險。

  • 莫斯科將這類接管視為對西方制裁的報復，並對所謂「不友善國家」企業施加更嚴格限制。近期連雀巢、歐尚等歐洲企業也失去對俄業務的實際控制權。

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