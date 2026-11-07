黃背心8年後「許多人仍相對貧困」 法近60萬人上街要加薪

法國主要工會5日號召近60萬人罷工並上街示威，最大訴求是提升購買力和調高薪資。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 法國工會發動大規模示威，近60萬人上街爭取加薪與購買力，國會又否決2027年度預算案，凸顯馬克宏政府面臨的政治與社會壓力。

法國工會5日組織新一輪示威遊行，據法國內政部 初步統計，全國近60萬人上街要求加薪等訴求，與學生抗爭合流，是法國今秋抗議浪潮以來規模最大的一次。稍早前，法國國民議會4日晚間一致否決馬克宏 政府提出的2027年度預算草案，使本已緊張的政治僵局進一步加劇。

大公報綜合法新社、新華社報導，當天，巴黎、里昂、馬賽、波爾多等多地民眾上街抗議。多地遊行伴隨暴力行為，警方發放催淚彈驅散示威者，未釀成大規模騷亂。巴黎多個景點營運受到影響，艾菲爾鐵塔全天關閉，羅浮宮 部分展廳臨時關閉。

2018年底，油價高漲及政府調高燃油稅，掀起全國性的「黃背心」抗議運動，隨後民眾訴求擴大至提升購買力、實現稅收正義等。

本次發起示威的法國工會方面稱，當天全國約有160萬人上街，其中巴黎有35萬人。法國內政部統計則稱，全國約有57.5萬人上街，巴黎為6.5萬人，示威人數創下9月抗議以來新高。當局在全國範圍內部署7萬名警察和憲兵，截至6日，已有448人被捕。

法國政府治理危機依然嚴峻。在不同反對黨派密集提出修正案後，法國國民議會（相當於眾議院）4日晚間在一讀中全票否決了馬克宏政府提出的2027年預算案，這意味着政府預算草案將直接提交參議院，參議院將於11月20日起進行辯論。外界擔憂，在目前的狀況下，新一年預算案通過的機會渺茫，當局如動用憲法第49.3條強行表決通過預算案，可能會進一步點燃街頭的抗議潮。

法國總理勒克努將於9日與工會和僱主協會代表舉行會議，回應民眾訴求。

穿著工會背心的公共財政稽查員大衛表示，「法國目前面臨的一大問題，是許多人陷入相對貧困」，舉例最基層公務員的職業生涯從領取最低薪資開始，大概要持續15年。

主要工會號召各行各業勞工集體罷工並上街示威，最大訴求是提升購買力和調高薪資，參與者包括公務員、醫護人員、教育工作者、大眾運輸系統員工、農人、退休人士等；已上街要求改善教育資源一個多月的學生團體也加入遊行隊伍。

法國總工會（CGT）秘書長比內日前號召群眾上街時，向政府提出兩項要求，一是廣泛調高薪資，二是修改2027年度預算案，不得凍結或刪減社會福利，也不能減少公共服務資源。

世界報引用法國國家統計及經濟研究局（Insee）數據指出，2024年法國有980萬人生活在貧窮線以下，貧窮率達15.4%，比2018年刪減住房補貼及燃油價格上漲，掀起全國性的「黃背心」抗議運動之後更嚴重。

在工會號召下，法國近60萬人5日上街示威，與學生抗爭合流。一名巴黎人舉標語牌支持Z世代爭取教育資源的訴求。(中央社)

法國近60萬人5日罷工示威，與學生抗爭合流。在巴黎，遊行隊伍獲准於共和國廣場出發，周圍警力嚴加戒備。(中央社)

法國近60萬人5日罷工抗議，與學生抗爭合流。巴黎一家銀行事先用木板封死櫥窗，以免遭受攻擊。(中央社)