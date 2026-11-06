教宗良14世展開南美「返鄉之旅」籲區域國家團結合作

教宗良14世抵達卡拉斯科國際機場時向民眾揮手致意。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 教宗良14世展開南美「返鄉之旅」，在烏拉圭呼籲區域國家合作，並將走訪3國10城，傳遞反貧富失衡、關注AI與修復教會形象等訊息。

教宗良14世 （Pope Leo XIV）今天抵達烏拉圭，展開為期12天的南美3國訪問行程，呼籲區域國家攜手解決共同問題。這趟旅程將走訪烏拉圭、阿根廷及秘魯，預料將吸引數以百萬計民眾參與。

路透報導，良14世出生於美國芝加哥，曾在秘魯生活數十年。梵蒂岡 發言人布魯尼（Matteo Bruni）表示，教宗將此行視為「返鄉之旅」，因為他與這些地方有深厚連結。

良14世抵達烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo）的卡拉斯柯機場（Carrasco airport）時，烏拉圭總統奧爾西（Yamandu Orsi）與2名手持鮮花的孩童到場迎接。稍後教宗在獨立廣場（Independence Square）向至少3萬名民眾發表演說，呼籲南美各國為國際合作樹立典範。

教宗表示，「在這個分歧極易演變為衝突的時代，堅持尊重法律、透過協商耐心尋求共識，是烏拉圭可持續為鄰國作出的貢獻。」他預計將走訪烏拉圭的3座城市。

他也呼籲，全球經濟應為所有人、而非僅為世界上最富有的人服務，並再次對人工智慧（AI）快速發展提出警告，強調新技術絕不能讓勞工「淪為生產過程中可隨意丟棄的齒輪」。

這趟行程預計將走訪10座城市、移動約3萬1000公里，並發表36場演說。教宗也將在多個重要地點主持戶外彌撒、造訪阿根廷1處監獄，並搭乘直升機前往秘魯安地斯山區的偏遠社區。梵蒂岡表示，他的演說將包含環境破壞、武器走私及區域政治動盪等議題。

近期南美政局動盪。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）上月連任後，敗選的對手佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）已前往美國，並指控魯拉政府密謀對他發動政變。阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）也拒絕承認魯拉勝選，良14世預定8日與他會晤。秘魯自2016年以來已換過8任總統。阿根廷官員預估，約有700萬人將參加教宗相關活動。

拉丁美洲雖是全球天主教徒人數最多的區域，但近年天主教會面臨福音派教會擴張及性侵醜聞衝擊，當地教會領袖期盼教宗此行能重振信仰、修復教會形象。梵蒂岡表示，教宗也將與遭神職人員性侵的受害者會面。

現年71歲的良14世10月接受肺腺癌手術。梵蒂岡本周指出，教宗已完全康復，出訪不需額外醫療防護措施。不過專家提醒，考量行程緊湊及秘魯安地斯山區海拔較高，教宗可能需要適時休息，必要時補充額外氧氣。

良14世在飛往蒙特維多的專機上表示，自己身體狀況「相當不錯」，也從未懷疑自己可以如期出訪。他還指出，已透過郵寄選票參與美國期中選舉，並以身為美國公民為榮。