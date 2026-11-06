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巴拉圭爆金融政治危機 總統遭彈劾被捕、副總統接任

編譯周辰陽／即時報導
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巴拉圭民眾4日在首都亞松森抗議政府及陷入償債危機而遭央行接管的ueno銀行，一名...
巴拉圭民眾4日在首都亞松森抗議政府及陷入償債危機而遭央行接管的ueno銀行，一名示威者手持印有總統潘尼亞肖像的仿製美元鈔票。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

巴拉圭因與政府關係密切的ueno銀行倒閉引爆金融與政治危機，總統潘尼亞遭彈劾並被捕，副總統阿里亞納隨後接任，民間抗議與罷工也持續升高。

巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）6日因一家與政府關係密切的大型銀行倒閉，遭參議院一致通過彈劾。檢方調查ueno銀行倒閉案涉嫌背信等罪行，並對潘尼亞及前中央銀行總裁卡瓦洛（Carlos Carvallo）發出逮捕令。路透引述當地媒體ABC報導，潘尼亞已遭逮捕。

美聯社報導，監管機關3日接管ueno銀行，導致近300萬名客戶無法動用存款，引發政治危機。國會議員指控，潘尼亞利用政治影響力，將數億美元公共資金引導至ueno銀行，監管機關則對高風險的關係人貸款視而不見。

潘尼亞否認有任何不法行為。他5日曾提出辭呈，但國會並未接受。潘尼亞的律師主張，國會應接受他的辭呈，而非繼續進行彈劾審判。反對派議員則堅持彈劾，以免潘尼亞帶著豁免權離任。反對派參議員帕雷德斯（Yolanda Paredes）告訴記者：「他必須下台，但不是回家。他應該被送進最高戒護等級的監獄。民眾已經受夠了有罪不罰的現象。」

當天出席的44名參議員均以潘尼亞任內失職為由，投票支持彈劾。法新社報導，參議員隨後指定副總統阿里亞納（Pedro Alliana）接任總統。檢方在彈劾案通過後不久發出逮捕令，要求警方執行。根據命令，潘尼亞將被拘留在住處，直到被帶往檢方的經濟犯罪與反貪腐部門接受訊問，卡瓦洛則將被拘留在警察設施內。

遭到彈劾也使潘尼亞失去巴拉圭憲法賦予民選卸任總統的終身參議員席位，以及隨之而來的國會豁免權。除潘尼亞外，檢方的刑事調查對象還包括現任及前任中央銀行與退休基金官員，以及獲指定接任總統的阿里亞納。

潘尼亞6日在表決結果出爐前不久發表告別聲明，希望自己離任能避免巴拉圭受到進一步傷害。他寫道：「我不希望自己的存在造成更大的分裂或不穩定。我的責任是將國家置於個人命運之上。」

不過，民眾的憤怒與日俱增。數千名示威者本周要求領回遭凍結的存款，並追究ueno銀行倒閉的責任，與警方發生衝突。巴拉圭最大教師工會擁有逾4萬名會員，計畫從9日起展開無限期全國罷工，要求保障公共退休基金。國營電力公司的員工退休基金也有資金存放在ueno銀行，員工羅培茲（Yinal López）表示：「這是對信任的重大背叛。」他說：「總統把人民當傻子。他拿他們的錢，人民的錢，去做任何他想做的事。」

精華 FAQ

  • 因ueno銀行倒閉引發巨大爭議，國會議員指控潘尼亞濫用政治影響力，把數億美元公共資金導向該行，且監管機關疑似對高風險貸款放任不管。

  • 檢方調查銀行倒閉案涉嫌背信等罪，並對潘尼亞與前中央銀行總裁卡瓦洛發出逮捕令；彈劾通過後，潘尼亞被要求拘留在住處等候訊問。

  • 參議院在44名議員全數支持下通過彈劾，並指定副總統阿里亞納接任；同時，民眾抗議存款被凍結，教師工會也準備發動無限期全國罷工。

參議員 參議院

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