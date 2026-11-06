「詐彈」1天威脅歐27航班 1周2波干擾 俄伊否認混合攻擊

歐洲5日再度出現假炸彈威脅，至少27架客機航班受到干擾，部分飛機被迫臨時降落；圖為義大利米蘭一座機場。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 歐洲多國5日遭假炸彈威脅干擾，至少27架航班受影響，外界懷疑與俄羅斯混合攻擊有關，但俄伊均否認，真正幕後主使仍不明。

歐洲5日再度出現假炸彈威脅，至少27架客機航班受到干擾，部分飛機被迫臨時降落，並引發戰鬥機緊急升空護航或攔截，這是本周發生的第2波類似事件。

路透報導，儘管目前尚無國家為這些威脅出面認責，但事件發生之際，許多歐洲官員指控俄羅斯 策畫破壞活動與「混合攻擊」。這類攻擊通常成本低廉、容易撇清責任，且預計不會引發武力反制。

11月3日也至少有7架航班及1艘郵輪接獲假炸彈威脅。

丹麥 、波蘭 和羅馬尼亞都受到5日航班受干擾事件影響，這些國家先前均曾直接指控莫斯科是混合攻擊的幕後黑手。德國則將今年8月萊比錫機場（Leipzig Airport）遭攻擊一事歸咎於俄羅斯；過去曾指責俄羅斯的英國，這次則將針對一處疑似針對美軍基地的陰謀指向伊朗。

俄羅斯和伊朗均否認涉及這些事件。

航空安全組織Dyami負責人蕭騰（Eric Schouten）表示，大部分受到影響的國家在對抗俄羅斯侵略的戰爭中皆支持烏克蘭。

儘管航空風險諮詢公司魚鷹飛行解決方案（Osprey Flight Solutions）分析師表示，這些事件與俄羅斯在歐洲發動的混合攻擊行動有關「確實極有可能」，但他們也警告，不能排除其他可能性，例如個人出於私怨發起的行動或模仿犯案。

義大利一名機場知情人士告訴路透社，一封主旨為「威脅報告」的電子郵件已寄給羅馬法烏米奇諾（Fiumicino）與米蘭馬爾片薩（Malpensa）機場的多個航空公司、機場營運商及機場服務業者信箱。

這封郵件聲稱發件者是「男性國家的戰士」，並表示已在來自赫爾辛基和都柏林的入境航班上放置爆裂裝置，且將在60分鐘內爆炸。

路透無法獨立查證這封電子郵件的寄件者身分，目前也沒有跡象顯示歐洲各地其他威脅事件的幕後黑手為何人。